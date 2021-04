Le premier soldat aura un événement la semaine prochaine

Smartbox Abonnement d'1 an à des événements et lieux culturels à Marseille Coffret cadeau Smartbox

Un monde merveilleux rempli de découvertes passionnantes vous attend grâce à 1 adhésion d’un an à Culture First – Marseille pour 2 personnes. Chacun de vous aura 1 accès d'un an à la billetterie à prix réduits pour les plus grands théâtres et musées, 3 billets coupe-file à la date de votre choix pour une exposition ou un musée qui vous plaît, 3 invitations à des évènements culturels ainsi qu’1 sac fourre-tout de la marque pour transporter toutes vos affaires durant vos sorties ! Après l’inscription nécessaire sur le site de l’organisme, vous serez parés pour 365 jours riches en surprises et moments de plaisir. Spectacles, vernissages, visites privées de théâtres, ateliers, visites insolites ou encore rencontres avec des artistes, vous trouverez pour sûr ce qui vous fera vibrer et nourrira votre esprit comme votre cœur. Comblez vos envies de nouveautés et d'émerveillement dans la cité phocéenne, pour rire, se laisser éblouir, réfléchir et bien plus encore !