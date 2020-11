Le premier regard de Netflix We Can Be Heroes révèle le spin-off Sharkboy & Lavagirl de Robert Rodriguez

Tout d’abord, c’était juste en 2020 et maintenant, alors que la pandémie prend son temps pour ralentir, même 2021 semble remplie de beaucoup de rester à la maison et de mise en quarantaine. Alors que les cinémas commencent à fermer à nouveau, il devient une tâche difficile de trouver de nouveaux films sur des plateformes de streaming qui plairaient à une famille comprenant différentes générations. Heureusement, Robert Rodriguez fait équipe avec un bassin de talents, qui comprend des noms comme Pedro Pascal et Christian Slater, pour surmonter ce dilemme avec son prochain film d’action familial, On peut être des héros.

Bien que Robert Rodriguez est bien connu pour ses films comme Machette, El Mariachi, et Sin City, on se souvient aussi de lui pour ses films de comédie d’aventure en famille comme les quatre Enfants espion films et 2005 Les aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3-D. Ces films ont organisé de nombreuses soirées où les familles se sont réunies pour assister aux aventures fascinantes qu’il a concoctées, et Rodriguez sait que c’est précisément ce dont les temps actuels ont besoin.

«De nombreuses familles ont passé beaucoup de temps ensemble. J’ai reçu des appels de toutes sortes de studios:« Reboot Spy Kids ». «Redémarrez Sharkboy. Bien sûr, ils le veulent. Ils sont tous assis à la maison avec leurs enfants. «

Eh bien, Rodriguez a accepté les demandes et son prochain film On peut être des héros, situé dans le même univers que Sharkboy et Lava Girl, présentera son propre ensemble de nouveaux héros dont les premières images ont récemment été publiées par Netflix.

Alors que les images de premier regard se concentrent uniquement sur Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater et Boyd Holbrook, le film a une distribution d’ensemble assez lourde qui comprend des acteurs comme Christopher McDonald, Taylor Dooley, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron et JJ Dashnaw.

On peut être des héros verra Pedro Pascal, Christian Slater et Boyd Holbrook en tant que super-héros membres d’une équipe appelée les Heroics, avec Priyanka Chopra-Jonas en tant que directrice des Heroics. Mais des choses frappent le fan lorsque le groupe de super-héros est kidnappé, et les sauver ainsi que sauver le monde devient la responsabilité de leurs enfants.

Dans cette nouvelle équipe de super-justiciers adolescents, presque tout le monde a des pouvoirs. Il y en a un qui a la capacité de prédire l’avenir, tandis qu’un autre, selon Rodriguez, a le « pouvoir incroyable » de changer de visage. « [For] un enfant, c’est un pouvoir incroyable « , dit-il. » Et si vous pouviez devenir quelqu’un d’autre? »

La seule qui n’a pas encore découvert ses pouvoirs est la jeune Missy (YaYa Gosselin), qui est coincée en s’appuyant sur les autres et en apprenant à connaître ses collègues super-héros. Ils se regroupent pour retrouver leurs parents, qui comprend également le père de Missy, Marcus Moreno (Pedro Pascal, qui est prêt à se retirer de sa vie trépidante de super-héros.

Tout comme les fans de l’acteur sont ravis de savoir que On peut être des héros est encore un autre projet qui leur permettra de découvrir l’ambiance magnétique de l’acteur talentueux à l’écran, Rodriguez lui-même était au-delà de l’extase à la perspective de enfin travailler avec lui.

«Je voulais travailler avec Pedro depuis toujours. [Marcus] peut être un dur à cuire s’il en a besoin. Il enlève les lunettes et il regarde légitime. «

Quant à savoir si On peut être des héros est en passe d’être une suite de Sharboy et Lavagirl, à part un vague « ça pourrait être », Rodriguez n’a pas révélé grand-chose sur son projet à venir. Le film est prévu pour une première mondiale le 1er janvier 2021 sur Netflix. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Weekly.

Sujets: We Can Be Heroes, Netflix, Streaming