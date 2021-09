Le premier regard de Mona Lisa et de la Lune de sang révèle Kate Hudson dans un nouveau thriller fantastique

Mona Lisa et la Lune de sangprésenté en première dimanche à la Mostra de Venise et a été bien reçu. Écrit et réalisé par Ana Lily Amirpour, Mona Lisa et la Lune de sangest une version originale des films de monstres classiques ainsi que des films de braquage. C’est une folle aventure à travers le légendaire quartier français de la Nouvelle-Orléans, rempli de rebondissements étranges. Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu de Kate Hudson et de sa jeune co-star Jeon Jong-seo.

L’histoire se concentre sur Mona Lisa Lee (jouée par la Corée du Nord Jong-seo Jeon), une fille avec des capacités de contrôle mental qui peut faire faire à n’importe qui ce qu’elle veut, une capacité qu’elle met en évidence dès le début lorsqu’elle oblige un flic à se tirer une balle dans la jambe avec son propre pistolet. Mona Lisa commence le film enfermée dans une camisole de force dans un établissement psychiatrique, mais elle s’échappe bientôt dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Bien qu’elle soit dangereuse, étant enfermée depuis l’âge de 10 ans, Mona Lisa a pour elle une innocence presque enfantine.

Cela lui permet d’être facilement mis à profit, d’être lié d’amitié d’abord par un trafiquant de drogue hipster nommé Fuzz (Ed Skrein), puis par Bonnie de Kate Hudson, une danseuse de pôle sur Bourbon Street qui a une fille de 9 ans. Bonnie convainc Mona Lisa d’utiliser ses capacités pour amener les gens aux guichets automatiques à lui offrir des cadeaux de 500 €, que Bonnie utilise pour l’aider, elle et sa famille, à améliorer leur sort dans la vie.

Kate Hudson dit qu’elle a été attirée par le personnage de Bonnie, la qualifiant de « combattante et de survivante ». Elle poursuit en révélant: « J’ai senti que je me présentais pour Bonnie à 3h30 du matin alors que j’étais allongé sur du béton à la Nouvelle-Orléans par une chaleur de 104 degrés. Nous faisons vraiment des choses folles pour les films! Il y a une partie de mon âme qui Il y a beaucoup de Bonnie dedans. C’est une combattante et une survivante et vraiment une guerrière. Quel personnage libérateur à jouer. «

Lors d’une conférence de presse l’après-midi sur le film, la réalisatrice a expliqué pourquoi elle avait écrit le film, « Pour moi, le cinéma est fantastique ». Ana Lily Amirpour mentionné. « J’adore créer un » manège « et peut-être que le film lui-même ressemble à un conte de fées. Ce film est l’amour que j’avais quand j’étais enfant pour un certain type de film d’aventure : L’histoire sans fin, Retour vers le futur ou Terminateur 2.

« Honnêtement », a-t-elle ajouté, « J’ai écrit ceci avant ce monde (pandémique) que nous vivons tous maintenant. Il s’agit de la façon dont elle est enfermée et libérée – et nous voulons tous sortir le (juron) de la boîte. Mona Lisa est mon héroïne. Elle change continuellement de forme et se réinvente. Elle est (initialement) comme une bête sauvage, puis un enfant et puis un monstre. C’est la liberté. C’est excitant. J’espère que les gens la voient comme bizarre – mon genre de bizarre. »

Mona Lisa et la Lune de sangn’a pas actuellement de date de sortie aux États-Unis. Ce premier regard est originaire de Variety.

Sujets : Mona Lisa et la Lune de sang