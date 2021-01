Le premier regard de l’armée des morts de Netflix révèle le film Insane Zombie Heist de Zack Snyder

Zack Snyder a partagé des images de premier regard pour Armée des morts. Netflix sortira le film très attendu plus tard cette année. Snyder a été très occupé au cours de la dernière année, travaillant sur le processus de post-production pour Armée des morts, tout en supervisant sa version de Ligue de justice, qui dure plus de 4 heures. Peu de gens pensaient vraiment voir le Snyder Cut, y compris le réalisateur lui-même, mais il est en route, avec son film fou de zombie heist.

Dans une nouvelle interview, Zack Snyder a révélé à quoi ses fans peuvent s’attendre Armée des morts. « Il s’agit d’un film de braquage de zombies à part entière, il s’agit donc d’un genre sur genre d’une excellente manière », déclare Snyder. « Donc, vous vous attendez à un pur chaos de zombies, et vous obtenez cela, à 100 pour cent. Mais vous obtenez aussi ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela va surprendre les gens qu’il y a beaucoup de chaleur et d’émotion réelle avec ces grands personnages. » Le réalisateur a eu l’idée du film après avoir travaillé sur son remake de 2004 de George A. Romero. Aube des morts. Il explique.

« Avec Aube, nous avons fait un film de zombies mais avons essayé de le faire jusqu’au bout avec tous ces tropes du genre. C’était tellement amusant, alors j’ai commencé à penser à d’autres genres pour lesquels l’histoire n’avait pas de place. C’est ce ton où vous vous amusez avec le genre mais vous ne vous moquez pas du genre – c’est une ligne fine. «

Alors que Zack Snyder était ravi de faire Armée des morts, Warner Bros. n’était pas vraiment dans l’idée. «Ils ne voulaient pas dépenser autant d’argent pour un film de zombies, ou tout simplement ne le prenaient pas au sérieux», dit Snyder. « Je me suis toujours dit: ‘Regardez les gars, c’est plus que [just a zombie movie]«Heureusement, Netflix est intervenu et a proposé de laisser Snyder faire le film exactement comme il le voulait et il sortira à un moment donné cette année. Une date de sortie ferme n’a pas encore été annoncée.

En plus de faire Armée des morts, Netflix a également laissé Zack Snyder faire une série préquelle de quatre heures. «J’ai fait une plongée très approfondie avec le pourquoi de la peste zombie et où il commence», dit Snyder. « Il suffit de dire que cela vient de la zone 51 – c’est dans la scène d’ouverture du film – et puis l’ensemble du casting est dans la série animée, avec Christian Slater en tant que méchant. Nous faisons vraiment une plongée très profonde sur où ceci comme la peste zombie est venu. » Snyder ne donne pas trop d’informations sur les projets, mais il veut que les gens sachent que ce n’est pas un film de zombies normal et promet « un autre niveau de zombie ».

Dave Bautista joue dans Armée des morts, et admet qu’il n’était pas intéressé au début. « J’ai dit que je n’étais pas intéressé », se souvient Bautista. « J’avais cette puce sur mon épaule et je cherchais du juteux [dramatic roles]. Ensuite, j’ai lu le script et il était beaucoup plus profond et avait plus de couches que je ne le pensais. Et aussi, pour être très franc, je voulais travailler avec Zack. « Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir ce que Bautista et Zack Snyder sont si enthousiastes. Les premières images nous viennent de Entertainment Hebdomadaire.

