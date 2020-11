Le premier PC de Huawei arrive avec des graphiques AMD Ryzen 4000, un moniteur et un clavier sans fil connectés au mobile

Huawei cherche de nouveaux horizons. Ces jours-ci, il a officiellement présenté son premier PC “ tout en un ”, le nouveau Huawei MateStation B515. Après plusieurs années d’expérience avec les ordinateurs portables MateBook, le constructeur chinois débarque timidement dans le secteur des ordinateurs de bureau avec un ordinateur assez compact où le toucher de la marque est apprécié.

Bien qu’à la mi-juillet, on prévoyait que Huawei travaillait sur un PC avec sa propre puce Kunpeng 920 7 nanomètres basée sur ARM, ce B515 arrive avec une configuration différente. Il le fait en pariant sur Ryzen 5 4600 G et Ryzen 7 4700 G, deux graphiques consolidés avec lesquels Huawei assure de bonnes performances et une bonne compatibilité.

Huawei choisit AMD pour son premier PC “ tout-en-un ”

Le nouveau MateStation B515 est un ordinateur compact, avec un boîtier noir avec le symbole Huawei sur le dessus. Nous avons une hauteur 29,3 centimètres, une largeur d’environ 9 centimètres et une profondeur de 31,5 centimètres.

À l’intérieur, nous trouvons, en plus des GPU AMD Ryzen 4000, 8 à 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz ainsi que des disques durs SSD de 256 ou 512 Go et un disque dur SATA supplémentaire de 1 To.

Au niveau de la connexion, le Huawei MateStation B515 est livré avec plusieurs USB 3.0 et USB C, un Port HDMI, deux ports Ethernet et connexion VGA. Il dispose d’une connexion Bluetooth 5.0, WiFi 5 et une alimentation 300W.

Mais le poste de travail ne vient pas seul. Nous avons Moniteur IPS 23,8 pouces avec résolution FullHD avec 1 920 x 1 080 pixels dans un rapport 16: 9, un contraste de 1 000: 1 et un angle de vision de 178 degrés. Huawei s’assure que son ratio d’écran atteint 90%, bien que par rapport aux ordinateurs portables de la même marque, les bords soient légèrement plus épais.

Il intègre également un clavier sans fil avec lecteur d’empreintes digitales, touches de déplacement de 2,5 mm et fonctionnement de type ciseaux. Ce clavier est également livré avec NFC pour communiquer avec les téléphones ou tablettes Huawei et pour pouvoir se synchroniser rapidement.

Le Huawei MateStation B515 vient équipé de Windows 10 Professionnel, bien que pour le moment il ne soit réservé qu’au monde professionnel de la Chine. Comme décrit par Gizchina, le prix officiel sera compris entre 4 999 et 8 999 Yuan, entre environ 640 et 1150 euros, selon la configuration.

Plus d’informations | Huawei