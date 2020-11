Le premier ordinateur portable NUC d’Intel est un ordinateur portable élégamment générique pour le reste d’entre nous

Nous avons parcouru un long chemin depuis l’ordinateur modulaire Next Unit of Computing original d’Intel qui a introduit le petit calcul au grand public. Jusqu’à présent, en fait, nous ne sommes pas sûrs de ce qui est réellement «NUCy» sur le nouvel ordinateur portable NUC M15 d’Intel, qui est conçu comme un design de «livre blanc» que d’autres fabricants d’ordinateurs portables peuvent utiliser pour leurs propres produits.

Intel a dévoilé hier son ordinateur portable conçu en interne avec une liste de spécifications à la fois bienvenue et quelque peu déroutante. Le NUC M15 est livré avec un processeur Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7 de 11e génération, associé à 8 Go ou 16 Go de RAM LPDDR4X. Pour les ports, vous obtenez deux connexions USB-A et une paire de ports Thunderbolt 4, plus un port HDMI pleine taille, un port de verrouillage et une prise casque.

Et oui, l’inclusion de deux ports USB-A old school est une bonne chose, mais cela devrait vous parler du corps de l’ordinateur portable. C’est une coque «monocoque» en aluminium fraisée CNC avec des angles droits attrayants partout. À bien des égards, cela nous ressemble à une grande version du Chromebook Pixel original de Google. La principale différence est la taille de l’écran. Avec un écran de 15,6 pouces, le NUC M15 est un ordinateur portable assez gros pour «juste» un processeur de faible puissance sans graphiques discrets.

Intel L’ordinateur portable M15 basé sur NUC d’Intel présente une apparence et une sensation haut de gamme

Ce n’est pas comme cela n’a jamais été fait auparavant, mais les ordinateurs portables haut de gamme déploient généralement des écrans de 13 pouces pour les pièces à faible puissance et des écrans de 15,6 pouces pour les processeurs haute puissance avec des graphiques discrets.

Intel profite du grand boîtier en y fourrant une batterie assez massive de 73 wattheures qui, selon la société, est bonne pour 16 heures de lecture vidéo. Un frein à l’utilisation d’une batterie aussi grande (un ordinateur portable typique de 13 ou 14 pouces dispose de batteries de 50 watts) est le poids. Tout cet aluminium, cette batterie et cet écran font pencher la balance du NUC M15 à 3,5 livres, ce qui à certains égards est «seulement» une demi-livre de plus qu’un Dell XPS 13 – mais c’est aussi «seulement» une demi-livre de moins que le précédent d’Intel conception d’ordinateurs portables en interne que nous avons examinée sous la bannière XPG.

Vous pouvez lire notre critique du XPG Xenia 15 mais nous l’avons vraiment creusé. Bien sûr, le logiciel n’a peut-être pas été aussi raffiné que ce que vous trouverez dans un ordinateur portable de jeu Alienware, Asus ou MSI, mais il offre vraiment des performances à un prix raisonnable. Et par raisonnable, il ne s’agira pas d’ordinateurs portables de vente au feu – attendez-vous à ce que le corps et les fonctionnalités haut de gamme coûtent entre 1 000 et 1 500 dollars pour le NUC M15.

Pourquoi Intel fait-il cela?

Depuis qu’il a été conçu par Intel (et construit par le fabricant d’ordinateurs portables Tongfang), le XPG Xenia 15 a également fait des choix intelligents pour ne pas sacrifier les performances à l’autel de la minceur. D’une certaine manière, c’est ce que Intel essaie de faire globalement avec son programme «Whitebook». Avec ces kits Whitebook, Intel paie essentiellement la facture de la plupart des travaux de conception coûteux de fabrication d’un ordinateur portable, puis laisse les petits fournisseurs ajouter leurs propres fioritures avant de les vendre sous leurs propres bannières.

Intel espère peut-être montrer ce que ses puces Tiger Lake peuvent faire quand il n’est pas contraint par les thermiques, d’intégrer un processeur de 15 à 28 watts dans un ordinateur portable de 15,6 pouces. Bien que très impressionnant dans l’ensemble, la 11e génération d’Intel chante le plus fort quand on lui donne un peu plus de puissance à consommer et un peu plus d’espace pour chauffer.

Vous pouvez supposer que tous les fabricants d’ordinateurs portables recherchent la performance comme objectif final de tout, mais ce n’est pas le cas. Les ordinateurs portables sont souvent un équilibre judicieux entre l’ingénierie, le temps, le budget et ce que le fabricant d’ordinateurs portables pense que ses clients veulent payer. Les désirs d’Intel ne correspondent pas toujours aux fabricants d’ordinateurs portables.

Avec le programme Whitebook et le NUC M15, Intel peut implémenter des fonctionnalités telles que sa technologie de détection de présence astucieuse, qui permet à votre ordinateur portable de détecter lorsque vous vous en approchez afin qu’il puisse se réveiller. C’est une fonctionnalité qu’un fabricant de PC pourrait vouloir transmettre, car cela signifie consacrer plus de ressources à une fonctionnalité que ses clients ne souhaitent pas nécessairement.

Avec Intel promettant une tonne de nouvelles fonctionnalités lors du déploiement de son GPU Xe Max – qui peut travailler très étroitement avec les processeurs Intel – nous supposerons que le NUC M15 est un moyen pour Intel de mettre ces fonctionnalités entre les mains des consommateurs plutôt que attendez que les OEM le fassent.

Une garantie Intel

Alors qu’Intel, XPG et une foule d’autres partenaires étaient timides pour dire que oui, il s’agit d’un ordinateur portable Intel à 95% avec le premier design de livre blanc, cette timidité semble avoir disparu ici, ce qui pourrait être une bonne chose. Un consommateur qui souhaite déposer 1500 € pour un ordinateur portable dans un petit magasin de PC pourrait s’inquiéter de la qualité de la garantie d’une entreprise qui n’est pas l’un des grands noms, mais avec le M15, l’ordinateur portable sera sauvegardé par une garantie de deux ans du plus grand nom des PC: Intel. Nous pensons qu’une grande partie de la prise en charge des pilotes et des mises à jour du BIOS / UEFI proviendra également d’Intel, ce qui est également une bonne chose.

/ IDG Le concept d’ordinateur portable NUC Compute Elements de 2019 aurait rendu l’ordinateur portable modulaire.

Où est le NUC Intel?

Bien sûr, vous vous demandez probablement encore où se trouve exactement le «NUC» dans tout cela. Après tout, comment passer d’un petit PC modulaire à cet ordinateur portable?

Au départ, nous pensions que le M15 était construit autour des éléments de calcul NUC radicaux d’Intel. Cela a été proposé comme un ordinateur portable modulaire construit autour d’une carte remplaçable. Bien que la mise à niveau ne soit pas destinée aux consommateurs, un ordinateur portable construit autour de la technologie aurait permis aux petits fabricants de PC d’acheter une coque et de glisser rapidement une carte Compute Elements contenant la RAM, le stockage, le Wi-Fi, le chipset et le processeur. Tout cela se connecterait via un connecteur de bord en forme de cartouche aux ports, à l’écran, au clavier et aux antennes du corps. Pour les amateurs de NUC, c’est probablement beaucoup plus, enfin, «NUCy» que le M15, mais les NUC ne sont pas non plus ce qu’ils étaient.

Alaina Yee / IDG Qu’est-ce qu’un NUC? Nous ne sommes plus sûrs de toute façon.

Qu’est-ce qu’un NUC de toute façon?

Le NUC original a commencé comme un mini-PC que les consommateurs pouvaient finir avec leur propre stockage et RAM. Intel a également envisagé à l’origine différentes configurations de plaque supérieure qui pourraient ajouter une fonctionnalité NFC ou un stockage supplémentaire.

Le Hades Canyon NUC était beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins modulaire (à moins que vous ne vouliez échanger le sommet avec le crâne dessus). Avec ses NUC Ghost Canyon, Intel semblait revenir à son intention initiale, laissant des questions sur ce qu’est réellement l’élément de base de l’informatique.

En fin de compte, peut-être être un NUC signifie simplement être quelque chose de vraiment cool – jeter des transistors au mur et voir ce qui colle.

