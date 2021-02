Le premier module de station spatiale de Chine est prêt pour le vol

Le module de base de la station spatiale orbitale prévue par la Chine a passé un examen d’acceptation de vol et sera maintenant lancé dans les mois à venir, marquant le début d’une vague de missions majeures du pays.

L’annonce de China Manned Space, l’agence de vols spatiaux habités du pays le 14 intervient alors que la Chine se prépare pour sa propre phase de construction, station spatiale à trois modules .

Le module de base, nommé Tianhe et signifiant «l’harmonie des cieux», sera le principal quartier d’habitation des équipages de trois astronautes lors de visites pouvant aller jusqu’à six mois à la fois.

En relation: La Chine sélectionne 18 nouveaux astronautes en vue du lancement de la station spatiale

Collection 45secondes.fr: 26,99 € chez Magazines Direct

Préparez-vous à explorer les merveilles de notre incroyable univers! La « Collection 45secondes.fr » regorge d’astronomie étonnante, de découvertes incroyables et des dernières missions des agences spatiales du monde entier. Des galaxies lointaines aux planètes, en passant par les lunes et les astéroïdes de notre propre système solaire, vous découvrirez une multitude de faits sur le cosmos et découvrirez les nouvelles technologies, télescopes et fusées en développement qui vous dévoileront encore plus de ses secrets. Voir l’offre