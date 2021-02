Le Premier ministre australien exhorte Facebook à lever son blocage et prévient que d’autres pays suivraient l’exemple du gouvernement

19 févr.2021 14:01:14 IST

Vendredi, le Premier ministre australien a exhorté Facebook à lever son blocus des utilisateurs australiens et à revenir à la table des négociations avec les entreprises d’édition d’informations, avertissant que d’autres pays suivraient l’exemple de son gouvernement en obligeant les géants du numérique à payer pour le journalisme. Le Premier ministre Scott Morrison a décrit jeudi la décision de Facebook de empêcher les Australiens d’accéder et de partager des informations comme une menace. Le blocus a intensifié la lutte avec le gouvernement sur la question de savoir si les entreprises technologiques puissantes devraient payer les agences de presse pour le contenu.

« L’idée de fermer les types de sites qu’ils ont fait hier, comme une sorte de menace – eh bien, je sais comment les Australiens réagissent à cela et j’ai pensé que ce n’était pas une bonne décision de leur part », a déclaré Morrison aux journalistes. «Ils devraient passer rapidement au-delà de cela, revenir à la table et nous allons régler le problème», a-t-il ajouté.

Le public a été indigné par la façon dont le blocus de Facebook a été gâché, coupant l’accès – au moins temporairement – aux services de pandémie, de santé publique et d’urgence.

Les titres des journaux comprenaient: « Pas de likes pour les réseaux non sociaux » et « Faceblock ».

Un article sur la façon dont les fausses informations remplaceraient le journalisme crédible dans les flux australiens a fait la une: «« Fakebook »montre que tout ce qui compte, c’est le profit, pas les gens.

Certains points de vente non australiens ont également semblé touchés, les publications disparaissant des pages Facebook appartenant au Daily Telegraph et à Sky News. Les deux partagent des noms avec des organes de presse en Australie. Le blocus était une réponse à l’adoption par la Chambre des représentants mercredi soir d’un projet de loi qui obligerait Facebook et Google à verser une compensation équitable aux entreprises de médias australiennes pour le journalisme auquel les plateformes sont liées. La législation doit être adoptée par le Sénat pour devenir loi.

Google a réagi en élaborant rapidement des accords de licence de contenu avec les principales sociétés de médias australiennes dans le cadre de son propre modèle News Showcase. News Corp. de Rupert Murdoch a annoncé un accord de grande envergure avec Google couvrant les opérations aux États-Unis et en Grande-Bretagne ainsi qu’en Australie. La grande organisation médiatique australienne Seven West Media a également conclu un accord plus tôt dans la semaine. Rival Nine Entertainment serait proche de son propre pacte et la société publique Australian Broadcasting Corp. est en négociation.

Morrison a déclaré avoir discuté jeudi du différend sur Facebook avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Morrison discutait également du projet de loi australien avec les dirigeants de la Grande-Bretagne, du Canada et de la France.

«Ce que fait l’Australie suscite beaucoup d’intérêt dans le monde», a déclaré Morrison. « C’est pourquoi j’invite, comme nous l’avons fait avec Google, Facebook à s’engager de manière constructive, car ils savent que ce que l’Australie fera ici sera probablement suivi par de nombreuses autres juridictions occidentales. »

Le trésorier Josh Frydenberg, le ministre responsable du projet de code de négociation pour les médias d’information, a eu une conversation téléphonique avec le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, après le début du blocus jeudi et de nouveau vendredi.

«Nous avons discuté de leurs problèmes restants et avons convenu que nos équipes respectives les traiteraient immédiatement. Nous reparlerons ce week-end », a tweeté Frydenberg vendredi. «J’ai réitéré que l’Australie restait déterminée à mettre en œuvre le code», a ajouté Frydenberg.

Frydenberg soutient que Facebook avait eu des négociations constructives avec les médias australiens sur des accords salariaux juste avant le blocus surprise. Facebook a déclaré jeudi que la proposition de loi australienne «méconnaît fondamentalement la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent».

Morrison a déclaré que son gouvernement était «heureux de les écouter sur les questions techniques», mais restait déterminé à adopter la loi.

« Ce n’est pas acceptable de se désamorcer de l’Australie parce que l’Australie est très amicale », a déclaré Morrison. «Nous aimerions rester très amicaux et il est temps pour eux de nous redevenir amis.»

