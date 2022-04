Le premier meurtre de Netflix : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Décrit par l’auteur comme « Tuer Ève se rencontre Buffy« , Premier meurtre est une prochaine adaptation Netflix Original réalisée par Jet Wilkinson, connu pour Jessica Jones, Le punisseuret nonne guerrière. Wilkinson travaille également actuellement sur le remake en direct de la série Nickelodeon Avatar : le dernier maître de l’air. histoire d’horreur américaine star Emma Roberts et le producteur du film dramatique américain Brailler, Karah Preiss, a produit la série par l’intermédiaire de leur société de production dérivée, Belleterist Production. Il est basé sur la nouvelle du même nom de Victoria Schwab publiée dans l’anthologie Les vampires ne vieillissent jamais : contes avec une bouchée fraîchesorti en 2020.

Ce n’est un secret pour personne que Roberts est une lectrice passionnée, et son amour pour les livres l’a amenée à fonder Belletrist avec son amie Preiss. À l’origine un club de lecture par abonnement axé sur les auteurs de fiction talentueux souvent négligés par les médias grand public, ils ont ajouté un segment de production à leur entreprise. Belletrist a une autre adaptation pour Hulu basée sur le thriller à succès Carola Lovering Dis-moi des mensonges actuellement en cours. Roberts a excité les fans Premier meurtremême si elle a décidé de ne pas jouer elle-même dans la série.

Dans une interview avec Tatler, elle a déclaré:

« Je savais qu’il n’y avait pas de rôle pour moi dans la série, mais je savais aussi que j’adorerais la développer. VE Schwab a écrit le pilote, et nous avons développé la série et l’avons vendue à Netflix. L’histoire est tellement fraîche et amusante. »

Voici tout ce que nous savons sur Premier meurtre si loin.

Parcelle





Juliett est prête à faire son premier meurtre et à s’imposer comme membre d’une famille de vampires influente. La victime parfaite, une fille nommée Calliope, emménage dans sa ville au bon moment pour donner à Juliette une chance d’impressionner ses aînés. Mais Calliope n’est pas une fragile demoiselle en détresse. Il se trouve qu’elle est une chasseuse de vampires issue d’une lignée de tueurs célèbres, et elle peut sûrement se débrouiller toute seule. Au fur et à mesure que leurs chemins se croisent, ils réalisent qu’ils préféreraient de loin s’embrasser plutôt que d’essayer de s’entre-tuer. Cependant, leurs familles ont soif de sang.

Aussi connue sous le nom de VE Schwab par ses lecteurs adultes, l’auteur de science-fiction/fantastique/horreur a parlé au Washington Magazine de l’importance de l’identité de genre et de la sexualité dans ses écrits, en disant :

« D’un point de vue LGBTQ+, je voulais désespérément écrire de l’homosexualité décontractée. En tant que personne gay qui a fait son coming-out dans la vingtaine, je n’avais pas besoin d’une histoire de coming-out. J’avais besoin de voir des personnages comme moi prendre simplement l’espace que nous faisons dans vie, toujours informée par notre genre et notre sexualité, mais pas toujours définie par eux, et jamais réduite à eux. »

Ayant publié plus de 20 romans à ce jour, Schwab avait précédemment vendu les droits d’une adaptation cinématographique de son livre Vicieux à la société de production de Ridley Scott en 2013.

Moulage





Sarah Catherine Hook, qui a récemment joué le rôle de Debbie dans The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire et en tant qu’ami de Lewinsky Cat dans la dernière saison de Histoire du crime américain a été choisi pour le rôle principal de la vampire adolescente Juliette. Son ennemi juré et objet d’amour, Calliope, est joué par Imani Lewis, que vous reconnaîtrez peut-être comme Charmaine de l’émission policière Starz Ville haute ou Elaine de la comédie dramatique Netflix primée La version de quarante ans.

Les membres de la dynastie des vampires Fairmont comprendront Margot, interprétée par Elizabeth Mitchell, connue pour son rôle de Dr Juliet Burke dans Perduacteur de théâtre musical Will Swenson dans le rôle de Sebastian, CBS Zoo Gracie Dzienny comme Elinor, et 2019 Ambition’s Dylan McNamara dans le rôle d’Olivier. Dans le camp ennemi des chasseurs de vampires, nous verrons Aubin Wise de Terre obscure comme Talia, Celui du punisseur Jason Robert Moore comme Jack, Dominic Goodman de Il est tout ça comme Apollo, et Phillip Mullings Jr., qui a été choisi pour la série comique de Tyler Perry Bruh, dans le rôle de Théo. Il y aura quelques novices par intérim – MK xyz, Jonas Dylan Allen et Roberto Mendez.

Elizabeth Mitchell a révélé dans une interview avec The Pop Culture Principle :

« Donc, First Kill était super amusant. Je joue un vampire de 500 ans nommé Margo, et elle a ce mari incroyable nommé Sebastian, joué par Will Swenson, qui est un acteur de Broadway. Donc, il y a les vampires et les chasseurs , et c’est un peu comme Roméo et Juliette, mais c’est plus Juliette et Juliette. Ce sont les deux familles qui s’affrontent. Aubin Wise est un peu mon homologue. Elle est à Hamilton en ce moment sur Broadway, et elle l’a apporté et Will l’a apporté. Même le simple fait d’être avec ces acteurs incroyables était un plaisir absolu. C’était tellement amusant ! »





Effets

La série est actuellement en phase de post-production car son tournage se serait terminé en août 2021. Il y aura huit épisodes d’une heure qui seront diffusés cette année sur Netflix, et il n’est pas encore clair si plus d’une saison est prévu. Cela pourrait dépendre du succès de l’émission. Il sera en concurrence avec deux autres adaptations de vampires qui seront présentées plus tard cette année – Peacock’s Académie des vampires et les AMC Entretien avec le vampire, d’après la saga culte d’Anne Rice, Les chroniques des vampiresqui a servi de base au film populaire de Brad Pitt de 1994 et Reine des damnés. Nous vous informerons dès que la première bande-annonce officielle de Premier meurtre a été publié, alors restez à l’écoute!





