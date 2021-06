Le premier look du costume de Supergirl révélé dans le film Flash

Notre premier aperçu du costume de Supergirl dans Le flash a été révélé. Ces derniers jours, le réalisateur Andy Muschietti s’est rendu sur Instagram pour donner un aperçu des costumes de Batman de Michael Keaton et Flash d’Ezra Miller. Le film présentera également les débuts de Sasha Calle en tant que Supergirl, et le dernier post de Muschietti dévoile son incarnation de la tenue du personnage. Vous pouvez y jeter un œil ci-dessous.

Le casting de Calle en tant que Super Girl a été annoncé en février. À ce stade, le personnage n’a pas été vu dans le DCEU, et Le flash marquera sa première apparition. On ne sait pas à quel point Supergirl jouera un rôle dans l’intrigue, mais les débuts du personnage se préparent pour un spin-off potentiel, que ce soit avec un Super Girl film ou même une série sur HBO Max. En tout cas, Muscheitti a déclaré lors de l’annonce du casting que des centaines d’espoirs avaient auditionné pour le rôle de Supergirl, mais personne n’incarnait le personnage plus que Calle.

« J’ai vu plus de quatre cents auditions », a déclaré Muschietti à Deadline. « Le vivier de talents était vraiment incroyable et il était très difficile de prendre une décision, mais nous avons finalement trouvé une actrice qui était destinée à jouer ce rôle. »

Avant son casting dans Le flash, Sasha Calle était surtout connu pour avoir joué Lola Rosales dans un rôle principal dans le feuilleton Les jeunes et les agités. L’année dernière, elle a été nominée pour un Emmy Award du meilleur jeune interprète dans une série dramatique pour sa performance dans le rôle. Muschietti voit clairement le potentiel de la jeune actrice également.

Calle est la première actrice latine à jouer une incarnation en direct de Supergirl. En 1984, Helen Slater a joué le rôle de la super-héroïne dans Super Girl, qui a servi de spin-off de Christopher Reeve Superman films. Une version de Kara Zor-El a également été jouée par Laura Vandervoort dans la série prequel Petiteville. Plus récemment, Melissa Benoist a joué l’incarnation du personnage par Arrowverse dans la série CW. Super Girl, qui s’apprête à conclure avec sa sixième saison.

Supergirl sera l’une des nombreuses DC Comics favoris des fans pour apparaître dans Le flash. Avec le retour d’Ezra Miller en tant que super-héros titulaire, le film présentera plusieurs incarnations de Batman, car Michael Keaton et Ben Affleck rendront leurs versions respectives de Bruce Wayne. Parce que le film implique un voyage dans le temps et des réalités alternatives, il est probable que Muschietti réserve de nombreuses autres surprises pour la première en salle.

Christina Hodson a écrit le scénario de Le flash. Barbara Muschietti et Michael Disco produisent. Le casting comprend également Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West, l’intérêt amoureux de Barry Allen. Maribel Verdu reviendra en tant que mère de Barry, Nora Allen, tandis que Ron Livingston remplacera Billy Crudup dans le rôle du père de Barry, Henry. Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso ont également été choisis dans des rôles mystérieux.

Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. En attendant, il semble plus que probable que Muschietti continuera de publier des teasers similaires comme celui-ci sur les réseaux sociaux pour garder les fans excités. Le premier regard sur le costume de Supergirl dans Le flash nous vient d’Andy Muschietti sur Instagram.

