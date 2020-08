Le premier film tourné dans l’espace, et avec Tom Cruise, reçoit le feu vert d’Universal Pictures

Nous avons été stupéfaits d’apprendre que Tom Cruise entend produire le premier film enregistré dans l’espace avec un budget estimé à 200 millions de dollars, mais qui devait encore résoudre un problème majeur: quelle entreprise serait prête à porter au grand écran une idée qui sur le papier semble parfaite, mais en pratique semble suicidaire? Enfin, et comme vous l’avez appris Date limite, Images universelles J’aurais donné le feu vert à ce long métrage.

L’idée est que le budget reste dans ces 200 millions de dollars Images universelles a fixé, mais il est probable qu’une fois que le tournage aura lieu dans l’espace complet, avec toute l’infrastructure nécessaire, le chiffre sera un peu plus élevé. Après un appel vidéo passé via l’application Zoom entre Croisière, le directeur Doug Liman (L’affaire Bourne, M. et Mme Smith et The Edge of Tomorrow), Christopher McQuarrie et le producteur PJ van SandwijkL’entreprise serait positive à l’idée d’être la première à faire un film dans l’espace, et plus encore avec cette équipe technique composée de grandes figures.

Elon Musk, un milliardaire très excentrique connu justement pour dépenser son argent dans des expériences en tout genre, soutient le projet grâce à son entreprise Espace x; ce sera grâce à cette marque que les producteurs pourront commencer à pré-produire un film ambitieux qui peut mal tourner en raison de l’ignorance de l’enregistrement dans l’espace en apesanteur.

