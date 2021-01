Le premier DLC pour «Cyberpunk 2077» sortira bientôt

Le premier DLC gratuit « Cyberpunk 2077 » sortira bientôt. Le nouveau jeu CD Projekt RED n’est même pas sorti depuis un mois complet, cependant, on parle déjà de DLCBien qu’il ne s’agisse pas seulement de la variété libre, il semble que ce soit une variété quelque peu sans importance.

Comme pour The Witcher 3 Wild Hunt, Cyberpunk 2077 recevra des DLC et des extensions qui élargiront l’histoire principale du RPG futuriste, en dehors du mode multijoueur qui arrivera en 2021.# Cyberpunk2077 pic.twitter.com/e6WXDewUfy – ᴛᴏᴘʏᴋʟᴀʙ ™ (@topyklab)

Plus spécifiquement, CD Projekt RED a annoncé que le « DLC gratuit » commencera à fonctionner pendant « Début 2021 ». Malheureusement, ce sont tous les détails fournis par le développeur polonais. Non seulement il ne fournit pas d’informations sur ce que cela sera DLC, mais il ne dit pas non plus quand le DLC début 2021.

Ce que nous savons, c’est qu’il ne s’agit ni des deux extensions charnues du jeu, ni de l’expérience multijoueur autonome. Comment le savons-nous? Les deux extensions précédentes ne seront pas gratuites et pourquoi CD Projekt RED n’a même pas encore révélé l’expérience multijoueur, et a récemment suggéré qu’il a été laissé sur le brûleur arrière car il simplifie et améliore l’expérience de base pour un joueurr.

Comme indiqué, le DLC gratuit commencera à publier au début 2021, ce qui est vague, mais suggère généralement entre le 1er janvier et le 1 avril.

«Cyberpunk 2077» est disponible via PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC et Google Stadia.