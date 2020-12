Le premier clip de la saison 3 de Cobra Kai se souvient de M. Miyagi avec une réunion de Karate Kid 2

Daniel LaRusso, alias Daniel-san, se souvient de son ancien mentor M. Miyagi dans un nouveau clip aperçu de la saison 3 de Cobra Kai. Après deux saisons de la Karate Kid suite, nous avons vu de nombreuses stars du film original reprendre leurs rôles, y compris Ralph Macchio dans le rôle de LaRusso et William Zabka dans le rôle de Johnny Lawrence. La saison 3 apportera des visages encore plus familiers avec Le Karaté Kid Partie II stars Tamlyn Tomita et Yuji Okumoto de retour dans le rôle de Kumiko et Chozen.

Dans un aperçu de la saison 3, Kumiko a une conversation avec LaRusso sur ce qu’il faut faire lorsqu’ils se sentent hors de contrôle. «J’avais l’habitude d’aller voir M. Miyagi pour obtenir de l’aide», dit Daniel. «Vous savez, j’ai le même âge maintenant que M. Miyagi avait quand il m’a rencontré. Il avait tout compris. J’aurais aimé l’avoir encore, vous savez? J’aimerais qu’il puisse être là pour m’aider. Kumiko répond: «Je pense que je peux y arriver.

En plus d’utiliser des images des films originaux de Karate Kid pour des flashbacks, une apparition du vrai M. Miyagi dans la série n’est pas possible car l’acteur Pat Morita est décédé en 2005. Compte tenu des commentaires de Kumiko, il semble que l’esprit du personnage va ont toujours une plus grande présence dans Cobra Kai saison 3, mais il reste à voir exactement comment cela est incorporé dans la série. Dans tous les cas, inclure le personnage dans l’histoire est un excellent moyen de rendre hommage à Morita et d’honorer son impact sur la franchise.

Créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, Cobra Kai sert de suite à Le Karaté Kid et ses suites de films. Se déroulant 34 ans après les événements du premier film, l’histoire reprend avec l’adversaire original de LaRusso, Johnny Lawrence, qui rouvre le dojo Cobra Kai et ravive sa vieille querelle avec Daniel. La série met également en vedette Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand et la star originale Martin Kove est également de retour sous le nom de John Kreese.

Après avoir recueilli des millions de vues sur son site d’origine sur YouTube Red, Cobra Kai est devenu encore plus populaire lorsqu’il est passé à Netflix en août. À l’époque, elle est rapidement devenue la série la plus regardée sur le service. L’émission a été regardée par plus de 50 millions de foyers dans les quatre premières semaines suivant sa sortie. Aditionellement, Cobra Kai est un grand succès auprès des critiques, gagnant une renommée universelle qui comprend un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes pour sa première saison.

Il y en a beaucoup plus d’où cela vient. En plus de la troisième saison à venir de l’émission, Netflix a déjà mis la commande pour la saison 4. Étant donné la tendance du streamer à fermer les émissions après trois saisons ou moins, c’est une excellente nouvelle pour les fans de l’émission avec au moins deux saisons supplémentaires à regarder. transmettre à. Vous pouvez regarder la saison 3 de Cobra Kai lors de ses débuts le 8 janvier 2021 sur Netflix. Le clip aperçu nous vient de Netflix sur YouTube.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid, Netflix, Streaming