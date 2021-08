Le premier aperçu et la distribution de la voix du film d’animation Injustice de DC révélés

Le casting de la prochaine adaptation animée de DC Animation du jeu vidéo extrêmement populaire, Injustice, a maintenant été révélé, avec un premier aperçu de la trinité de Superman, Batman et Wonder Woman. Produit par Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, Injustice est une perspective passionnante pour les fans de DC, dont beaucoup attendent une adaptation de cette histoire particulière depuis un certain temps.

Les décors « Injustice » de DC pour un film d’animation (exclusif) https://t.co/I5j4zj4JxL – Le journaliste hollywoodien (@THR) 21 juillet 2021

L’itération animée de Injustice a amassé un excellent casting et mettra en vedette Justin Hartley dans Superman, Anson Mount dans Batman, Laura Bailey dans Lois Lane et Rama Kushna, Zach Callison dans Damian et Jimmy Olsen, Brian T. Delaney dans Green Lantern, Brandon Michael Hall dans Cyborg, Edwin Hodge comme M. Terrific et Killer Croc, Oliver Hudson comme Plastic Man, Gillian Jacobs comme Harley Quinn, Yuri Lowenthal comme Mirror Master, Flash et Shazam, et Derek Phillips comme Nightwing et Aquaman. Il mettra également en vedette Kevin Pollak comme Joker et Jonathan Kent, Anika Noni Rose comme Catwoman, Reid Scott comme Green Arrow et Victor Zsasz, Faran Tahir comme Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore comme Captain Atom, Janet Varney comme Wonder Woman et Andrew Morgado comme Miroir Maître Soldat.

Réalisé par Matt Peters de Justice League Dark à partir d’un scénario de Batman : Chut scribe, Ernie Altbacker, Injustice se déroule sur une Terre alternative dans laquelle le Joker a incité Superman à tuer Lois Lane, envoyant le héros dans un saccage. L’homme d’acier est envoyé sur un chemin sombre, prenant le contrôle de la Terre et forçant Batman et le reste de ses amis super-héros à l’arrêter. La Justice League peut-elle mettre fin au règne tyrannique de Superman avant qu’il ne soit trop tard ?

Le film est basé sur le jeu de combat Injustice : Dieux parmi nous qui a été développé par NetherRealm Studios et publié par Warner Bros. Interactive Entertainment pour PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U en 2013. Le jeu vidéo trouve des joueurs prenant le contrôle de l’un des nombreux personnages bien-aimés de la gamme emblématique de DC et se battre avec un autre personnage Combat mortel style. La série est devenue un énorme succès auprès des joueurs et des critiques, recevant des critiques positives faisant l’éloge de l’histoire du jeu, des mécanismes de jeu et de l’utilisation de la licence DC Comics. Le scénario a depuis fait son chemin dans les bandes dessinées, développant cette version de l’univers DC et cette version totalitaire de Superman.

Les versions maléfiques de Superman sont vraiment un sou une douzaine de nos jours (au grand dam de beaucoup de fans de Superman), mais Injustice devrait, espérons-le, s’avérer être une adaptation divertissante de la propriété. Les fans du jeu vidéo attendent de voir l’histoire se dérouler sous forme de film depuis des années maintenant, alors espérons qu’elle sera à la hauteur du battage médiatique. Avec une voix stellaire en place et la première image offrant un aperçu du Superman en colère et mal rasé à venir, il semble certainement que l’adaptation rendra justice au titre populaire.

Le producteur Rick Morales, connu pour Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, produit aux côtés de Jim Krieg, avec Sam Register comme producteur exécutif. Injustice devrait faire ses débuts sur le divertissement à domicile cet automne.