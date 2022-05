Le Predator revient dans la première bande-annonce de Prey

Ateliers du 20ème siècle

Les Predators sont des extraterrestres qui chassent les humains et ont gagné leur propre fandom qui attend leur prochain film. La première bande-annonce est là !

© Studios du 20e siècleProie

Le premier film Prédateur surpris le monde entier avec son mélange parfait de suspense, d’horreur et de science-fiction. Cet extraterrestre avec différentes armes technologiquement avancées, la capacité de devenir invisible et un visage vraiment horrible a chassé un groupe de soldats d’élite jusqu’à ce qu’il soit vaincu par Dutch, le personnage de Arnold Schwarzenegger. Un film qui a marqué une époque !

De cette histoire, il y avait 3 suites et deux fois le Prédateur affronté sur grand écran les Xénomorphes, protagonistes de la saga à succès Extraterrestre. C’est maintenant au tour d’une nouvelle entrée dans la mythologie de ces chasseurs de l’espace extra-atmosphérique, qui recherchent des proies spéciales, ils doivent toujours signifier un certain niveau de difficulté pour que le trophée soit encore meilleur. Nous parlons de crânes et d’épines comme prix.

Le Predator revient à une autre époque

Le nouveau film produit par Ateliers du 20ème siècle Cela se passe il y a 300 ans et dans l’aperçu qu’ils ont partagé aujourd’hui, nous voyons comment un Comanche s’échappe de l’une de ces créatures pour être protégé par l’un de ses compagnons qui a un arc et des flèches comme arme. Peu si l’on tient compte de la technologie de son agresseur, qui peut à peine placer son viseur laser sur le front du pauvre natif au destin annoncé.

Les films précédents Prédateur ils ont montré des humains avec des armes à feu capables de faire face à cette menace intergalactique. Le film Proie C’est un jeu totalement nouveau, où les humains n’ont pas beaucoup de chances lorsqu’il s’agit de se défendre contre l’extraterrestre qui les harcèle. Le protagoniste du film, Naru, « vit dans l’ombre de certains des plus grands chasseurs qui parcourent les Grandes Plaines »Cependant, elle doit protéger sa tribu.

Proie est réalisé par Dan Trachtenberg et met en vedette Amber Midthunder dans le rôle de Naru, Dane Diliegro, Stefany Mathias et Stormee Kipp, entre autres. Le film arrivera sur la plateforme de streaming Hulu le 5 août prochain, date à laquelle un Prédateur il chassera à nouveau les humains pour le plus grand plaisir de son fandom qui célèbre toujours les différentes apparences de ces étranges créatures et leurs coutumes hostiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂