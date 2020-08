Le pouvoir de Galactus plane sur Fortnite dans les nouvelles pages de la bande dessinée de la saison 4

Un compte-gouttes est comme les heures restantes jusqu’à la saison 4 de Fortnite ils avancent dans nos horloges; une situation qui serait favorisée par le fait que la prochaine saison est l’une des plus attendues à ce jour dans l’histoire de la bataille royale. Ce n’est pas pour moins: Le 27 août, un nouveau crossover débutera avec merveille d’où ils n’arrêtent pas de partir fuites et rumeurs qui, si c’est vrai, laissera les fans cavec la bouche ouverte.

De plus, nous ne pouvons pas oublier le fait que Jeux épiques Non seulement il est conscient de cette attente, mais il a essayé de la stimuler encore plus avec une série de teasers qu’il a publiés ces derniers jours dans Fortnite; plus précisément, une poignée d’aperçus sur la saison 4 se reflètent dans les pages de bandes dessinées qui se trouvent dans la salle Battle Pass.

Et c’est que deux jours seulement après la première susmentionnée de la prochaine saison de Fortnite, il y a eu deux nouvelles pages qui ont continué l’histoire de la bande dessinée où Thor Apparaît par surprise sur l’île de la bataille royale à travers la faille. Nous vous laissons quelques captures des deux ci-dessous afin que vous puissiez jeter un œil de vos propres yeux:

Comme vous l’avez peut-être vu de vos propres yeux, le méchant de merveille connu comme ” Galactus ” il a fait son apparition dans l’histoire pour tout chambouler; bien qu’il faudra encore attendre encore un peu pour savoir quelles conséquences aura son arrivée à la bataille royale.

Par conséquent, dans Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite avec l’objectif de vous apporter toutes les nouvelles qui se présentent à propos de sa prochaine saison 4.

