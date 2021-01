Le portail d’innovation de Volvo Cars vous permet de créer des applications pour les automobiles

Volvo Cars a lancé un portail d’innovation pour aider les créateurs internes ou externes à développer de nouvelles applications pour les voitures de marque suédoise. Les ressources sont mises à disposition gratuitement.

Volvo Cars a lancé le portail d’innovation qui fournit une grande variété de ressources et d’outils, gratuitement, permettant aux agents externes de créer de nouveaux services et de nouvelles applications pour les automobiles.

Le développement plus large de logiciels et de services pour ses produits augmentera les possibilités pour les clients de Volvo Cars de personnaliser leurs voitures.

Volvo XC40 Recharge: émulateur de système d’exploitation Android Automotive

Les informations mises à disposition sur le site sont destinées à différents types d’utilisateurs, des programmeurs professionnels aux curieux ou passionnés de technologie. La mise à disposition gratuite de ces informations perpétue la tradition de la marque suédoise de partage des connaissances et de recherche. Le but ultime est de construire des routes plus sûres pour tous.

«Nos voitures deviennent de plus en plus intelligentes et connectées et, par conséquent, nos clients augmentent la demande d’applications et de services», déclare Henrik Green, directeur de la technologie chez Volvo Cars.

«En rendant ces ressources publiques, nous accompagnons les créateurs de leur développement, qu’ils soient internes ou externes à notre entreprise. Nous travaillons ainsi avec les meilleurs des meilleurs dans leurs domaines », ajoute-t-il.

L’émulateur recrée le système d’exploitation

Les fonctionnalités disponibles sur le portail d’innovation incluent l’émulateur qui recrée le système d’exploitation automobile Android, ainsi que les applications Google utilisées dans les nouvelles voitures Volvo, offrant aux programmeurs une expérience précise du système de la voiture sur leurs ordinateurs. Cet émulateur est un outil utile pour concevoir, développer, tester et publier des applications directement sur Google Play dans la voiture.

Image projetée de LiDAR

La plate-forme comprendra l’API Extended Vehicle. Ce sera la première fois que Volvo Cars met cet outil à la disposition du public. Avec le consentement des clients, l’API permet aux programmeurs et autres agents d’accéder aux données du tableau de bord de la voiture, telles que le niveau de charge / carburant et la distance parcourue, et de les utiliser pour créer et fournir de nouveaux services. Au fil du temps, des données et sources de données supplémentaires seront mises à disposition

Les autres fonctionnalités incluent un jeu de données LiDAR et un modèle de voiture de production 3D téléchargeable pour le Volvo XC40 Recharge.

En collaboration avec Luminar, Volvo Cars met à disposition le jeu de données LIDAR, obtenu par des capteurs haute performance capables de détecter des objets autour de la voiture jusqu’à 250 mètres de distance en examinant l’environnement avec une lumière laser.

Cet ensemble de données peut aider les chercheurs à améliorer les algorithmes liés à la détection de LiDAR longue portée, un élément crucial dans la création de voitures autonomes qui sont sûres à haute vitesse et dans des environnements de trafic complexes.

Le portail d’innovation se développera à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées. Dans les mois à venir, un modèle de voiture 3D entièrement fonctionnel sera lancé, qui comportera des répliques des capteurs physiques de la voiture, permettant aux utilisateurs de tester leurs données à des fins de recherche et d’éducation. Les programmeurs peuvent également utiliser le modèle pour créer de nouvelles fonctions et services.

