Le portail De Agostini Scuola a été piraté, les données des utilisateurs sont en danger

École De Agostini, la division de la célèbre maison d’édition qui s’occupe des manuels scolaires et des ressources Apprentissage à distance, c’est fini sous attaque de hacker. Cela a été déclaré par la même société dans une communication par courrier électronique envoyée à ses utilisateurs, dans laquelle elle précise qu’au cours de l’action, une partie des données des utilisateurs du site Deascuola.it peut avoir été volée, y compris les identifiants d’accès au portail en ligne qui inclure le nom d’utilisateur et le mot de passe. Le nombre de personnes impliquées ça pourrait être 250 000, bien que la société n’ait pas fourni de confirmation sur ce détail.

Était depuis plus d’une semaine en fait, les utilisateurs en ligne les plus actifs soupçonnaient que quelque chose comme cela pouvait s’être produit. De manière similaire à ce qui s’est passé avec l’opérateur téléphonique Ho Mobile, ces derniers jours, l’actualité du lister une archive de données appartenant à De Agostini Scuola et composé des informations collectées sur ses utilisateurs; le groupe a répondu qu’ils étaient «au travail pour analyser les problèmes liés aux fuites de données», mais sans ensuite donner plus de mises à jour sur le sujet jusqu’à il y a quelques heures.

Le chiffre non confirmé des 250 000 utilisateurs concernés provient précisément des premières rumeurs qui ont émergé sur la base de données proposée à la vente, tandis que dans les communications officielles du groupe adressées aux victimes potentielles, il est souligné que l’entreprise a toujours accordé «la plus grande attention à la protection de la vie privée». Des déclarations similaires, cependant, sont en contradiction avec le contenu initial de la lettre, dans laquelle De Agostini a dû admettre que la violation éventuelle pourrait conduire à vol d’identité, reste loin Hameçonnage ou accès à d’autres sites qui utilisent la même combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe que celle utilisée sur le portail de groupe.

En bref, parmi les informations volées, des données personnelles telles que les noms, prénoms et autres pourraient être cachées avant tout informations personnelles utile aux criminels potentiels de se faire passer pour des victimes dans le cadre d’activités illégales, mais pas seulement: avoir mentionné l’accès potentiel à d’autres sites suggère que le site a été volé même les mots de passe, qui, dans toute destination en ligne consacrée à la sécurité, devrait au moins être protégée par des systèmes de cryptage. Enfin, il n’est pas clair si et quel type d’informations relatives aux mineurs destinataires des services et produits du portail ont été volés dans le cadre de l’action.

Pour le moment, le conseil à toute personne inscrite sur le portail est de pensez localement à la combinaison nom d’utilisateur et mot de passe utilisé pour l’accès: si la paire a également été réutilisée pour d’autres sites, la première chose à faire est changes le pour éviter de perdre l’accès. Ce n’est pas pour rien que De Agostini a forcé une réinitialisation des mots de passe des utilisateurs sur son site, qui va désormais devoir les réinitialiser: les anciens mots-clés ne sont évidemment plus considérés comme sûrs par l’entreprise.

Voici le texte complet du message envoyé aux utilisateurs: