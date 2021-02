Le pont de l’île Russki a un tour de record du monde: la longueur de la portée

Parfois, il semble que la question est qu’aucun pont ne soit construit en vain pour atteindre un record du monde, et dans ce cas jamais mieux exprimé étant donné la qualité dans laquelle cette construction est championne du monde. Le Pont de l’île Russki Ce n’est pas le plus long de sa catégorie ni le plus haut, mais il parvient à se tailler une niche dans le multiple classements à ceux qui aspirent à ces méga-constructions (on ne parle pas de petits ponts).

Celui de l’île Russki est le pont à haubans le plus long du monde. Jusqu’à la construction de l’impressionnant viaduc de Millau, c’était aussi le pont de ce type avec les plus hauts piliers, de 320 mètresMais la construction à travers la vallée du Tarn lui a pris cet or en grimpant jusqu’à 343 mètres.

De Russie avec de la pâte

La Russie est le plus grand pays du monde, elle touche plusieurs océans et mers et avec des milliers de kilomètres de côtes (et plus de 50 îles) elle convient tout à fait aux longs ponts. Alors que l’idée de créer un pont entre l’Alaska et le point le plus oriental de la Russie a résisté (bien qu’il y en ait peut-être eu à un moment de l’histoire, les Russes ont créé des ponts dans des environnements moins exigeants et avec de bons Horaire si nous parlons de celui de l’île Russki. Bien sûr, rien n’est une coïncidence.

L’île Russki est une formation géographique située dans la mer du Japon, à environ 600 mètres du continent de Vladivostok, ville sous l’administration de laquelle il appartient. Entre l’île et la ville russe, il y a le soi-disant détroit du Bosphore oriental, de sorte que le pont relie cette île à la masse continentale.

Cette île, d’une superficie d’environ 96 kilomètres carrés, avait une certaine importance militaire à l’époque soviétique, servant de bastion à Vladivostok au sud. Après les conflits de guerre dans la région, la stratégie avec elle est différente et l’intérêt s’est concentré sur l’augmentation de sa valeur comme ressource touristique.

L’idée? Simple: il n’y a pas de distance plus courte entre deux points qu’une ligne droite. La construction d’un pont sur ces 600 mètres est donc devenue une solution attrayante et colorée qui Cela pourrait également résoudre certains problèmes politico-économiques.

Comme l’écrivait The Economist en 2012, après son inauguration, le pont était « un symbole des plans de Moscou pour le développement de la pointe orientale de la Russie et l’établissement de liens plus étroits avec l’Asie, la « tâche géopolitique la plus importante » selon le président Vladimir Poutine. « inutile ».

Laissant de côté le contexte historique de sa construction, le fait est qu’ils se sont mis au travail pour créer cette structure dont les dimensions, bien que n’étant pas pour la plupart dans les records du monde, ne passent pas non plus inaperçues. La distance la plus courte d’un océan à l’autre est de 1460 mètres, mesurant 1.885 kilomètres de longueur et ces 320 mètres dont nous avons discuté en hauteur des tours.

Sa longueur n’est pas proche de 164 kilomètres du plus long pont du monde (en Chine, où serait-il sinon), mais presque mieux. On parle d’une zone avec une oscillation thermique très large, pouvant aller de 37 degrés Celsius à -31 ° C.

La glace (atteignant plus de 70 centimètres d’épaisseur au-dessus de la mer) et la neige ne sont pas les seules difficultés liées au climat que cette structure doit endurer. La zone est touchée par typhons pouvant atteindre 100 kilomètres / heure et les vagues atteignent six mètres.

La section centrale du pont est le protagoniste: au-delà des vues qu’il a, sa section centrale suspendue par des câbles est de 1104 mètres (c’est-à-dire la longueur de portée, qui, telle que définie par la RAI, est la distance horizontale entre les points de fixation des conducteurs dans deux supports consécutifs).

Le pont de l’île Russki a été construit dans le cadre de la Conférence de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui a eu lieu sur la même île en septembre 2012, l’année de son inauguration. Un travail qui coûte environ 1,1 milliard de dollars (à partir de ce moment), faisant partie de la pincée que coûtent les sommets (environ 20 000 millions).

Image | Константин Сергеевич