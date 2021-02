Le podcast «  Dis-leur, je suis  » met les voix musulmanes au premier plan – Spotify

Aujourd’hui, nous avons annoncé le lancement du dernier podcast grâce au partenariat de Spotify avec le président Barack Obama et Michelle Obama Un terrain plus élevé: Dites-leur que je suis.

La nouvelle saison de la série, révélée lors de notre événement Stream On, est une collection fascinante de récits de voix musulmanes – mettant en vedette des militants, des artistes, des acteurs, des interprètes et des athlètes. Dans chaque épisode, les auditeurs peuvent écouter des histoires qui suscitent la réflexion et reflètent le meilleur de la nature humaine.

Le podcast est hébergé par Misha Euceph, un pakistanais-américain de première génération en mission pour faire des émissions qui inspirent la crainte et poussent l’audio en territoire inconnu. La nouvelle saison arrive exclusivement sur Spotify et lancera le premier jour du Ramadan. D’ici là, découvrez quelques-uns des épisodes de la première saison ci-dessous.