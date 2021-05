Le podcast allemand populaire «Talk-O-Mat» apporte son format unique aux États-Unis avec «Pouvons-nous être amis?» – Spotify

Que se passe-t-il lorsque vous mettez ensemble deux inconnus célèbres non préparés dans une pièce et que vous leur demandez de parler de sujets aléatoires? Le résultat est un excellent divertissement et de nombreux moments surprenants.

Ce concept est la prémisse derrière Talk-O-Mat, un podcast allemand populaire Spotify Original. Dans chaque épisode, deux célébrités arrivent dans un studio sans aucune idée de qui elles vont parler ni des questions qui leur seront posées. Les sujets de discussion sont déterminés au hasard par un système d’intelligence artificielle nommé Talk-O-Mat.

Le format unique de l’émission en a fait un succès auprès des auditeurs allemands, et le podcast devrait lancer sa cinquième saison en juin. Et récemment, la série a connu un tel succès qu’une nouvelle version du podcast appelée Peut-on être amis? vient d’être lancé aux États-Unis La version anglaise comporte des bandeaux pour les invités et un système d’IA convivial qui passe par Ruby. Certains appariements inattendus que les auditeurs trouveront pour la première saison incluent Chelsea Handler et Bobby Berk, Ray-J et Tabitha Brown, et Margaret Cho et Adam Rippon. Dans cette version du podcast, la conversation entre les célébrités est analysée par Ruby, et elle détermine finalement si le duo se ferait des amis appropriés en dehors du studio.

Pour découvrir ce format de podcast créatif et improbable, Pour mémoire interviewé l’homme derrière le concept allemand original, Daniel K. Nikolaou. Daniel est producteur exécutif chez Spotify et co-créateur du Talk-O-Mat séries. Comment lui a-t-il été de voir le spectacle s’épanouir et s’étendre au-delà de la frontière allemande? Apprenez-en plus, ci-dessous.

Comment avez-vous imaginé ce format unique pour un podcast?

Spotify est dans une position unique pour raconter des histoires d’artistes et faire la lumière sur les créateurs d’une nouvelle manière, en particulier avec des podcasts. Quand nous avons créé Talk-O-Mat en 2017, cette idée était au centre du développement du spectacle. Nous voulions vraiment créer quelque chose qui aide les fans à se connecter différemment avec les artistes qu’ils aiment et leur permet de connaître une autre facette d’eux, une facette qu’ils ne peuvent pas montrer à la télévision ou sur les réseaux sociaux.

Pourquoi pensez-vous que ce format de podcast est si intéressant et engageant pour les auditeurs?

Je pense que ce qui rend le spectacle si excitant, c’est que les auditeurs ressentent vraiment le frisson des artistes qui sont en studio. Vous pouvez presque littéralement entendre la tension dans la pièce. C’est un moment et une rencontre tellement excitants pour les auditeurs, les artistes, et les créateurs.

Vous êtes sur le point de vous lancer dans la saison 5. Comment la série a-t-elle changé ou évolué au cours des 50 derniers épisodes?

J’ai toujours trouvé les couples les plus improbables les plus amusants. Entendre comment deux personnes qui à première vue n’ont peut-être pas grand chose en commun et voir comment elles commencent à se connecter est toujours spécial pour moi. Nous avons également beaucoup appris sur la façon dont les gens se connectent les uns avec les autres, plus précisément, sur le type de sujets ou de questions qui les font se connecter plus rapidement ou à un niveau plus profond. Un secret que je ne suis pas encore prêt à révéler…

Avez-vous un couple épisode / célébrité préféré d’un épisode précédent?

L’un de mes épisodes préférés est celui avec Fynn Kliemann et Chilly Gonzales parce que Fynn est un grand fan de Chilly et a été complètement époustouflé. J’aime aussi toujours notre très Premier épisode avec le rappeur Maeckes et modèle Micaela Schäfer. C’était un couple tellement bizarre et la naissance d’une blague très stupide qui a amené de nombreuses célébrités à parler de yaourt dans d’innombrables épisodes.

Cette émission est maintenant adaptée en version anglaise pour le public américain en tant que Peut-on être amis? Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la nouvelle?

Je ne pourrais pas être plus fier! J’ai toujours cru que le concept du spectacle avait du potentiel pour d’autres marchés parce qu’il était tellement pur et frais. Je suis très heureux de voir comment le public américain y réagit!

Quelles sont les opportunités pour ce format de spectacle maintenant qu’il est proposé à un nouveau marché et à un nouveau public?

Je suis très heureux de voir la propriété intellectuelle audio originale non seulement voyager des États-Unis vers d’autres marchés, comme c’est le cas avec la plupart des contenus et des médias, mais aussi l’inverse. Je pense que l’adaptation transfrontalière de la propriété intellectuelle audio aux cultures locales ouvrira de nombreuses nouvelles opportunités créatives et des voies pour l’avenir.

Que vous soyez intéressé par le format allemand ou la version américaine, l’un ou l’autre des podcasts vous fera rire. Découvrez-les ci-dessous.