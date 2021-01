Le plus petit reptile du monde tient sur le bout de votre doigt

Le plus petit reptile mâle du monde peut tenir directement sur le bout de votre doigt – si ses organes génitaux massifs ne lui gênent pas.

Rencontrer Brookesia nana, une espèce extrêmement minuscule de caméléon des forêts tropicales du nord de Madagascar. Les chercheurs ont récemment décrit un mâle et une femelle de l’espèce dans une étude publiée le 28 janvier dans la revue Rapports scientifiques , et ils ont été stupéfaits par les dimensions particulièrement petites du mâle. Mesurant seulement un demi-pouce (13,5 millimètres) du museau à cloaque (c’est le trou polyvalent que les reptiles utilisent à la fois pour l’excrétion et la reproduction), le mâle adulte est le plus petit reptile adulte jamais décrit.

En fait, le mâle B. nana mesurait encore plus petit que son homologue féminin, qui avait une longueur de 0,75 pouce (19,2 mm) du museau au cloaque. (Non seulement elle est plus longue que son compagnon, mais elle est également légèrement plus longue que le gecko des Caraïbes Sphaerodactylus ariasae, qui détient actuellement le titre du plus petit reptile femelle, ont écrit les chercheurs.)

« Étant donné que le plan corporel général des reptiles est assez similaire à celui des mammifères et des humains, il est fascinant de voir à quel point ces organismes et leurs organes peuvent être miniaturisés », auteur principal de l’étude, Frank Glaw, herpétologue à la collection de zoologie de l’État de Bavière. à Munich, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Cependant, tous les organes ne sont pas aussi miniaturisés. Masculin lézards et serpents avoir une paire d’organes reproducteurs appelés hémipènes – deux organes génitaux tubulaires qui restent inversés à l’intérieur du corps de l’homme, jusqu’à ce qu’il soit temps de s’accoupler. B. nana les hémipènes mesuraient 0,1 pouce (2,5 mm) de long lorsqu’ils étaient complètement retournés, soit environ 18,5% de la longueur totale de leur corps.

Les organes génitaux du caméléon mesurent environ 19% de la longueur de son corps lorsqu’ils sont complètement retournés. (Crédit d’image: Glaw Et Al.)

Étonnamment, ce n’est pas un trait inhabituel parmi les plus petits lézards du monde, ont écrit les chercheurs. La longueur génitale chez les caméléons apparentés varie de 6,3% à 32,9% de la longueur totale du corps du mâle, avec une moyenne de 13,1% sur 52 espèces, selon l’équipe. (D’autres animaux ont des ratios génitaux / taille corporelle beaucoup plus élevés, y compris les canards, dont la longueur génitale peut égaler la longueur de leur corps, et les balanes, dont les organes génitaux peuvent être huit fois plus longs que leur corps, ont noté les chercheurs).

« [This] a révélé un schéma intéressant: les plus petites espèces ont souvent les tailles génitales proportionnellement les plus grandes », explique Mark Scherz, co-auteur de l’étude, herpétologue à l’université de Potsdam en Allemagne, écrit dans un article de blog .

Pourquoi cela pourrait-il être? Selon Scherz, cela pourrait être lié au dimorphisme de taille entre les mâles et les femelles de ces minuscules espèces de reptiles. Même si la femelle reste plus grande que le mâle, il se pourrait qu’une « contrainte » soit placée sur la taille de ses organes génitaux, a écrit Scherz.

Parce qu’il n’y a que deux spécimens connus de B. nana, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur cette dynamique sexuelle. Et les scientifiques ne savent toujours pas à quel point ces petites créatures sont en danger. Mais parce que les forêts tropicales de Madagascar font face à une menace importante d’empiéter sur les activités humaines – comme la déforestation et l’agriculture – ces lézards adolescents sont probablement également en danger, ont écrit les chercheurs. Sans d’importants efforts de conservation, les plus petits reptiles du monde pourraient facilement nous échapper.

