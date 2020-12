Le plus grand télescope solaire sur Terre capture l’image la plus détaillée d’une tache solaire que nous ayons jamais vue

Les scientifiques viennent de publier l’image la plus frappante et détaillée d’un tache solaire les humains ont jamais vu.

L’image, prise le 28 janvier par le télescope solaire Inouye , montre des structures magnétiques aussi petites que 20 kilomètres à la surface du soleil, a déclaré Thomas Rimmele, directeur associé de l’Observatoire solaire national (NSO) de la NSF dans un Déclaration de la National Science Foundation . La NSF a construit et exploite le télescope qui a capturé cette image, qui a été publié le 3 décembre. Le télescope solaire est le plus grand dédié à l’observation du soleil.

Alors que l’image de cette tache solaire ne mesure qu’une petite partie du soleil, à seulement 16100 kilomètres de diamètre, elle est suffisamment grande pour que la Terre puisse facilement tenir à l’intérieur. En regardant la tache solaire, vous remarquerez un centre sombre qui ressemble à des plumes dans l’extérieur plus clair.

La région sombre montre une concentration de champs magnétiques qui empêchent la chaleur du soleil d’atteindre la surface. Bien que cette zone sombre soit plus froide que les parties les plus lumineuses de cette tache solaire , il fait toujours plus de 7 500 degrés Fahrenheit (4 100 degrés Celsius).

Les stries s’étendant à partir de la région sombre indiquent des plaques de gaz chaud et froid sculptées par une convergence de champs magnétiques intenses et de gaz chauds bouillant par le bas, selon la NSF.

Le télescope solaire Inouye a capturé cette image d’une tache solaire avant que l’installation ne soit terminée. La NSF dit que cette image est une indication de la vue imprenable sur le soleil à venir, grâce à l’optique avancée du télescope et au miroir primaire de 13 pieds (4 m) et au arrivée d’un nouveau cycle solaire avec une augmentation de l’activité.

«Nous pouvons maintenant pointer le télescope solaire le plus avancé du monde vers le soleil pour capturer et partager des images incroyablement détaillées et ajouter à nos connaissances scientifiques sur l’activité du soleil», Matt Mountain, président de l’Association des universités pour la recherche en astronomie, qui gère le Le télescope solaire Inouye, a déclaré dans le communiqué de la NSF.

La construction du télescope solaire Inouye devrait s’achever en 2021.

