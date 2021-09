Le pire jusqu’ici ? Mèmes et réactions pour l’épisode 7 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" sur Disney+

Le septième épisode de la série animée Marvel Studios est arrivé sur Disney +, ce qui n’a pas laissé tout le monde heureux et certains l’ont décrit comme le plus faible de la saison. C’est comme ça?

Ouverture mercredi de l’univers cinématographique Marvel avec l’épisode 7 de Et qu’est-ce qui se passerait si …? sur le service de diffusion en continu Disney+. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous avons une nouvelle histoire mettant en vedette Thor, dans laquelle apparaîtront des visages reconnus par tous les fans, qui ont laissé leurs sentiments sur les réseaux quand ils l’ont vu et tout le monde ne semble pas avoir le même avis.

Cette série animée du MCU nous emmènera dans des réalités complètement différentes des histoires conventionnelles, il y aura donc des croisements inattendus et des moments hilarants pour les fans. « Et si… Thor était un enfant unique ?, est le nom du chapitre de la date, qui avait le synopsis suivant : « Thor, qui n’a jamais appris à être un bon héros, organise une fête intergalactique incontrôlée sur Terre ».

Dans cet univers présenté par Le vigilant, sous la voix de Jeffrey Wright, ils nous présentent le Dieu du Tonnerre étant le fils unique d’Odin, après son retour à Loki à Laufey quand il l’a trouvé après sa naissance. Au fur et à mesure que l’épisode avançait, nous avons remarqué que notre Thor Cela ne ressemble en rien à celui que nous avons vu dans les films, car sa seule passion est de rencontrer ses amis et de faire la fête sur différentes planètes.

Jane Foster et Darcy Lewis Ils le rencontrent à Las Vegas, mais le remarquant inoffensif et voulant passer un bon moment se joignent également à sa célébration. Cependant, PROTÉGER passe à l’action après avoir remarqué ses mouvements étranges et est Maria Hill qui prend les rênes de l’affaire, après Nick Fury est devenu inconscient après un coup de Korg. L’agent ne perd pas de temps et n’appelle ni plus ni moins que Capitaine Marvel.

Carole Il est appelé comme un trouble-fête par les Asgardiens et ils commencent une bataille qui se déroule dans différentes parties du monde. Jeanne opte pour une stratégie moins violente et c’est en appelant sa mère, Frigga, lui révélant ce que son fils a fait et ils nettoient enfin toute la fête sur Terre avant son arrivée. Certains fans estiment qu’il n’y a pas eu beaucoup d’action et que c’était ennuyeux, mais ils ne pourront pas nier que la fin avec cette menace similaire à Ultron avec les six pierres de l’infini cela n’a pas généré un peu d’émotion.

