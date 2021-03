Le pire ennemi d’Android s’appelle l’iPhone 12

Les IPhones se vendront à nouveau beaucoup plus que les téléphones Android en 2021

Après une année 2020 caractérisée non seulement par la crise sanitaire mondiale mais aussi par la crise du marché, notamment celle de la téléphonie mobile, heureusement, il semble que 2021 sera une année totalement opposée.

Selon Digitimes, les ventes de smartphones devraient augmenter de près de 50% d’une année sur l’autre pour atteindre 340 millions d’unités au premier trimestre de 2021. La mauvaise nouvelle? Que la plupart de ces ventes proviendront de téléphones Apple et non d’Android.

Un an de plus, il semble qu’Apple régnera

En 2019, c’était l’iPhone XR, en 2020 l’iPhone 11 et il semble que en 2021, le téléphone le plus vendu sera également l’iPhone 12 ou alors les analystes prédisent.

Parce que les ventes d’iPhone devraient dépasser 60 millions d’unités au cours du seul premier trimestre atteignant 150 millions d’unités vendues avant le 31 mars 2021. Pour que nous puissions voir l’ampleur de ces chiffres, ils sont 38% de plus que l’an dernier.

Samsung sera placé en deuxième position même si ses ventes seront réduites par rapport à l’année dernière. Pourtant, la firme chinoise Xiaomi sera la marque qui croîtra le plus avec 90 millions d’unités vendues en six mois, ce qui représente 80% par rapport à l’année précédente.

Ces chiffres confirment ce que nous voyons déjà depuis des mois. Apple, malgré toutes les critiques qu’elle reçoit, est la firme la plus populaire et celle qui vend le plus de smartphones. Ils ne seront pas les plus pointus en termes de spécifications techniques mais ce sont ce que les utilisateurs demandent, de beaux terminaux stables dans lesquels tout fonctionne parfaitement.

D’autre part, Samsung continue d’être la société de téléphonie Android qui vend le plus d’appareils, non seulement grâce à ses magnifiques terminaux haut de gamme mais aussi à son milieu de gamme et la série Galaxy A est l’un des favoris de la communauté Android. . Finalement, Xiaomi continue de montrer qu’elle vit un moment doux et que c’est la firme qui croît le plus par rapport aux années précédentes.

Existe-t-il de meilleurs terminaux que l’iPhone 12? Eh bien, sûr et aussi à un meilleur prix, mais tout indique que les appareils Cupertino battront à nouveau des records cette année. Android pourra-t-il atteindre les chiffres de l’iPhone une année? Nous en doutons sincèrement.

Rubriques connexes: Android, iPhone, mobile

