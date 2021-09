Le pire anniversaire du prince Harry : il est plus seul que jamais

Au-delà du chaos qu’il a causé La Couronne dans la vie des Windsor, il était le le prince harry celui qui a posé le plus de problèmes à Buckingham Palace. Depuis que lui et son épouse Meghan Markle ont décidé de dire adieu à leurs fonctions de Royal, une guerre interne s’est créée dans toute la famille royale. Les membres de la famille royale contre le duc et la duchesse de Sussex et tous leurs propos ont fait la une des journaux pendant de nombreux mois.

Et, malgré le temps qui passe, le le prince harry Il est toujours déterminé à parler de son expérience en tant que membre de l’une des monarchies les plus puissantes du monde. Cependant, il s’agit de cause à effet et il a dû faire face aux conséquences qu’il a remarquées lors de jours plus importants. C’est pourquoi aujourd’hui, 15 septembre, le fils de Carlos et Diana fête son anniversaire au milieu d’une vie révolutionnée.

Après avoir quitté sa vie à Londres, il s’installe aux États-Unis avec Meghan Markle et son petit Archie, où ils accueillent plus tard Lilibet Diana. Et, autant le duc avait l’intention de continuer à tisser des liens avec sa famille, le fait qu’il ait accordé une interview à Oprah Winfrey où il parlait ouvertement des secrets les plus sombres de la royauté, a rendu tout plus compliqué.







Dans cette interview cinglante, les ducs ont accusé les Windsor d’être racistes et le prince lui-même a déclaré que son père et son frère, William, vivaient « dans une bulle”. Par conséquent, ces mots comme beaucoup d’autres étaient ceux qui l’ont complètement aliéné de sa famille puisqu’ils n’ont jamais été revus ensemble, sauf pour certaines occasions spéciales.

Le sillage du prince Philip, duc d’Édimbourg et l’hommage à Lady Diana ont été deux raisons uniques dans la vie d’Harry puisque, pour cela, il a dû retourner en Angleterre. Dans la solitude et dans une atmosphère tendue avec sa famille, il est apparu la tête haute pour dire au revoir à son grand-père et, plus tard, pour honorer sa mère à l’occasion de son 60e anniversaire.







Cependant, les 37 ans de les le prince harry ils ne commencent pas de la pire des manières. Au-delà du chaos avec sa famille, lui, Meghan et leurs deux enfants semblent plus unis que jamais et, côté travail, il continue de grandir. Lorsqu’il a décidé de quitter la Maison Royale et d’arrêter de vivre de ses privilèges, il a été contraint de se faire financièrement uniquement pour ce qui en plus d’être en charge de Archwell Productions, est également en charge du documentaire Le moi que tu ne peux pas voir, diffusé sur Apple TV. Dans ce projet, le Prince et différentes célébrités parlent de leur santé mentale.

Aussi, il y a quelques semaines, le petit-fils d’Elizabeth II a annoncé qu’il rédigeait une autobiographie dans laquelle il racontera chacun de ses souvenirs. Bien sûr, l’arrivée de ce livre a déjà fait peur à Buckingham puisque l’une des théories est qu’il pointerait directement contre Camila Parker Bowles, la femme de son père et qui a pris la place de sa mère.

Mais, malgré tout, « le sang tire » dit le proverbe et bien que cela ne semble que bien paraître publiquement, les Windsors ont salué le duc de Sussex via leurs réseaux sociaux officiels. Bien que les messages soient froids, au moins les photos téléchargées par le prince Charles montrent qu’à un moment donné, le père et le fils étaient en fait des complices.

Et tout comme le prince Charles, la reine Elizabeth II et le duc et la duchesse de Cambridge ont ajouté à la liste de vœux pour Harry. De son côté, William a publié une photo de son frère souriant avec un bref message : « joyeux anniversaire», alors que le monarque optait pour un collage et écrivait : «Nous souhaitons un très joyeux anniversaire au duc de Sussex”.

