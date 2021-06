« Le pilote automatique vous parle » : cette startup financée par Google dispose d’une flotte de 55 avions autonomes et souhaite que nous voyagions avec eux

55 avions King Air à offrir Vols entièrement autonomes, du décollage à l’atterrissage. C’est la proposition de Merlin Labs, une startup basée à Boston qui a récemment levé 25 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Google Ventures et First Round Capital.

Merlin Labs s’est associé à Dynamic Aviation pour tenter d’atteindre son objectif de créer une flotte d’avions autonomes, sans pilotes humains et capables de transporter des passagers. L’entreprise, cependant, ne construit pas d’avions ou de drones, mais se concentre plutôt sur l’intelligence artificielle.

Son travail consiste en un évolution des pilotes automatiques, pour proposer un système de conduite autonome dans les avions. Un métier qu’ils ont déjà tenté dans « des centaines de missions » et ont réussi à susciter l’intérêt de Google.





A la recherche du premier système de vol autonome pour gros porteurs

Merlin Labs veut créer le premier système de vol autonome pour les gros avions à voilure fixe. Un système conforme à la réglementation aéronautique. Pour le moment, ils sont encore loin d’en arriver là, mais la startup rapporte qu’elle a fait plusieurs essais d’avions au port aérien et spatial de Mojave.

Ils ont notamment a installé sa plate-forme sur quatre avions différents, des avions monomoteurs aux avions avec plusieurs d’entre eux.

Malgré la longue histoire des pilotes automatiques, l’aviation autonome est un domaine relativement nouveau et en pleine croissance. En juillet 2019, l’Université technique de Munich a achevé le premier atterrissage de manière totalement autonome. Un an plus tard, en août 2020, un Airbus A350 décolle et atterrit de manière autonome. C’est désormais la société Merlin Labs qui souhaite offrir cette possibilité à d’autres sociétés à travers son « pilote automatique » avec un niveau avancé de conduite autonome.

Les chercheurs de Merlin Labs utilisent données générées par des pilotes humains pour construire des simulations de vol avec votre système d’IA. Comme ils le décrivent, ils ont déjà intégré « des milliers d’heures de vol ».

C’est maintenant qu’ils se sont associés à Dynamic Aviation, propriétaire de la plus grande flotte privée d’avions King Air, pour mettre en œuvre leur système d’aviation autonome. « Nous sommes fiers de nous associer à Dynamic pour lancer le processus de déplacer le vol autonome du laboratoire au marché», explique Matthew George, PDG de Merlin Labs.

« Notre objectif immédiat est de permettre à un avion de prendre ses propres décisions, avec un pilote qui maintient sa présence à des fins de surveillance« L’entreprise explique. A terme, l’idée de Merlin est de permettre des vols sans pilote humain à bord.

