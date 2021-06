Le pic du combat est proche

Dante va craquer contre les démons de nos téléphones portables. La sortie mondiale de Devil May Cry : Peak of Combat est confirmée.

Les fans de la saga Devil May Cry auront bientôt un nouvel opus. Bien que ce ne soit pas vraiment si récent, mais c’est que le Sortie mondiale de Devil May Cry : Peak of Combat à la fin ce sera une réalité. Jusqu’à présent, le titre pour appareils mobiles était disponible sur le marché asiatique, mais il atteindra bientôt de nouveaux territoires.

Comment avoir ont affirmé les responsables sur les réseaux sociaux, il sera disponible en anglais et « dans d’autres langues », sans préciser lesquelles. Ils nous exhortent à recevoir plus d’informations très bientôt, mais l’espagnol en fera sûrement partie.

Le jeu est sorti ce mois-ci en Chine. Le jeu emprunte des éléments de la série principale, vous pouvez donc vous attendre à un système de combat intense et dynamique, dans un véritable style hack and slash.

En prenant le contrôle de Dante et d’autres personnages, nous devrons tuer les ennemis à coups d’épée ou avec des armes telles que Ebony et Ivory, leurs pistolets emblématiques.

DMC : Peak of Combat est officiellement sorti en Chine le 11 juin et semble être parti du bon pied, car c’était un jeu très attendu. Et la saga Capcom compte de nombreux fans fidèles de la marque. Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre pour savoir quand nous pourrons en profiter en Occident.

Le dernier opus est Devil May Cry V, qui nous permet de prendre le contrôle de plusieurs personnages aux capacités différentes tels que Dante, Nero et V, ce dernier étant un ajout mystérieux à la distribution.

De plus, avec le lancement des consoles de nouvelle génération, l’édition spéciale est venue avec des graphismes, des textures et une résolution améliorés pour PS5 et Xbox Series.