Le petit satellite Astroscale testera la technologie de nettoyage des débris spatiaux avec des aimants

Astroscale vient de lancer la première publicité débris spatiaux mission de nettoyage conçue pour localiser et récupérer les satellites usagés et autres débris en orbite autour de la Terre.

La mission ELSA-d (End-of-Life Services by Astroscale-démonstration) de la société basée au Japon a décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan le 22 mars. de la première mission de covoiturage entièrement commerciale pour la société russe GK Launch Services.

le Mission ELSA-d testera la nouvelle technologie développée par Astroscale, qui se compose de deux satellites empilés ensemble: un 385 lb. (175 kilogrammes) « servicer » et un 37 livres. (17 kg) «client». Le réparateur est conçu pour retirer en toute sécurité les débris de l’orbite, tandis que le vaisseau spatial client servira pendant la démonstration comme un morceau de débris à nettoyer. Une fois les deux satellites séparés, ils effectueront un jeu cosmique du chat et de la souris au cours des six prochains mois.

La mission ELSA-d (End-of-Life Services by Astroscale-Demonstration) testera une technique d’amarrage magnétique pour retirer les débris spatiaux de l’orbite. Le satellite «réparateur» utilisera le GPS pour localiser les débris spatiaux, puis s’y accrochera à l’aide d’une plaque d’amarrage magnétique pour le transporter vers l’atmosphère terrestre, où il brûlera. (Crédit d’image: Astroscale)

« Je suis heureux de confirmer que l’équipe des opérations de mission d’Astroscale au centre de maintenance en orbite à Harwell, au Royaume-Uni, a pris contact avec succès avec notre vaisseau spatial ELSA-d et a établi que toutes les vérifications initiales du système sont satisfaisantes », Seita Iizuka, ELSA-d chef de projet, a déclaré dans un communiqué d’Astroscale . « Je félicite notre équipe et j’ai hâte de passer à la première phase de nos démonstrations techniques. »

À l’aide d’une série de manœuvres, Astroscale testera la capacité du satellite à arracher les débris et ramenez-le vers l’atmosphère terrestre, où le service et les débris brûleront. Le réparateur est équipé d’une plaque d’amarrage magnétique, ainsi que de la technologie GPS pour estimer la position exacte et le mouvement de sa cible. Ce projet de démonstration d’enlèvement de débris est le premier du genre réalisé par un opérateur de satellite commercial, selon le communiqué.

Au cours de la mission d’essai, la société testera si l’agent de service peut capturer le satellite client lors de trois démonstrations distinctes.

Lors de sa première manœuvre, le réparateur relâchera doucement les débris de test puis les attrapera rapidement. Ensuite, l’agent de service tentera de capturer le client lorsqu’il dégringole dans l’espace à une vitesse pouvant atteindre 18 000 miles par heure.

Enfin, Astroscale simulera une mission réelle, dans laquelle l’agent de service devra rechercher, localiser et capturer le client à distance. En cas de succès, le mécanisme de capture magnétique d’ELSA-d pourrait être installé sur les futurs satellites lancés dans l’espace, permettant aux futurs services de retirer en toute sécurité ces engins spatiaux lorsqu’ils ne sont plus en service.

«Tout en montrant la voie à suivre pour prouver nos capacités d’élimination des débris, ELSA-d propulsera également les développements réglementaires et fera progresser l’analyse de rentabilisation pour la fin de vie et les actifs l’enlèvement des débris », a déclaré Nobu Okada, fondateur et PDG d’Astroscale, dans le communiqué.« Ce lancement réussi nous rapproche de la réalisation de notre vision de garantir le développement sûr et durable de l’espace au profit des générations futures.

