Le petit-déjeuner indulgent préféré de Dolly Parton est emblématique

Bien qu’elle soit connue pour sa grande voix et ses ailes blondes dorées, Dolly Parton est également un chef cuisinier lorsqu’il s’agit de nourrir et de rendre sa famille heureuse.

Dans son livre de cuisine, Dolly’s Dixie Fixin’s: amour, rire et beaucoup de bonne nourriture, Parton a partagé sa philosophie culinaire. «C’est la nourriture de ces joints Mom and Pop qui vous accueille comme si vous étiez de la famille», dit-elle. «Nous voulons vraiment simplement des plats préparés avec amour et servis avec joie. Par ici, c’est ce que nous appelons Dixie Fixin.

Bien que Parton ait partagé plus de 100 recettes avec ses fans, son petit déjeuner indulgent préféré semble terriblement satisfaisant.

Dolly Parton aime la cuisine et la nourriture

Bien que Parton soit une méga-star qui a été sous les projecteurs pendant la majeure partie de sa vie, elle aime toujours être à la maison et cuisiner pour sa famille lorsqu’elle ne travaille pas ou ne voyage pas.

«J’aime toujours essayer de nouveaux aliments aussi souvent que possible», a déclaré Parton à propos de son livre de cuisine. «Mais quand il s’agit de cuisiner pour moi et mon mari Carl et ma grande grande famille élargie, qui se chiffre dans les centaines de ces jours-ci, ce que nous voulons vraiment manger est ce qui nous réconforte le plus: de la bonne nourriture copieuse enracinée dans la cuisine de maman et ces rassemblements de pays de mon enfance.

Dolly Parton a révélé sa nourriture préférée

Parton a toujours été ouverte et honnête sur les trois choses auxquelles elle ne peut pas dire «non». « Mes faiblesses ont toujours été les hommes, le sexe et la nourriture et pas nécessairement dans cet ordre », a déclaré le chanteur lors d’un épisode de Table Manners.

De plus, lorsque Parton se rend au Royaume-Uni, elle se livre toujours à son dessert préféré. «Ce que j’aime le plus au Royaume-Uni, je le commande toujours au service d’étage, c’est la crème», dit Parton. «Les scones, les gelées et les confitures. Seigneur, je peux mourir sur tous les scones, la crème épaisse. J’ai l’habitude de gagner, et j’essaie de rester dans mes vêtements de spectacle parce que je n’ai pas le temps de les changer, donc c’est vraiment difficile quand je viens là-bas de ne pas vraiment prendre du poids juste en mangeant tout ce bon beurre, et la crème et Lait. »

Cependant, le scone ne commence même pas à toucher le petit-déjeuner indulgent préféré de Parton.

C’est le petit-déjeuner gourmand préféré de Dolly Parton

Le petit-déjeuner indulgent préféré de Parton est les biscuits et la sauce, bien que la chanteuse de «9 à 5» révèle qu’elle n’est pas capable de manger une nourriture aussi riche chaque jour.

«Ce matin, j’ai préparé le petit déjeuner pour mon mari et moi», a-t-elle dit à RuPaul lors d’une interview pour Marie Claire. «J’ai fait des galettes de saucisses, j’ai fait des biscuits et j’ai fait de la sauce au lait. Il aime ça de temps en temps. Maintenant, je ne peux pas manger comme ça tout le temps, mais j’aime le manger quand je le fais.

Il y a une tonne d’autres joyaux dans le livre de cuisine de Parton pour vous garder heureux et satisfait pendant les vacances.