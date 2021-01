Le petit ami de Jessica Szohr: qui est Brad Richardson?

Une immense félicitations est de mise pour l’ancien Une fille bavarde la star Jessica Szohr et son petit ami athlète professionnel, Brad Richardson!

Jessica s’est rendue sur Instagram le 24 septembre pour annoncer qu’elle et Brad attendaient leur premier enfant ensemble. « Plein de bonheur! » Elle a sous-titré le doux cliché Instagram, qui montre Jessica en train de rire et de montrer sa bosse de bébé en pleine croissance pendant que Brad se penche pour embrasser son ventre.

Et maintenant, à peine quatre mois plus tard, Szhor s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait donné naissance à une magnifique petite fille, qu’elle et son petit ami bien nommé Bowie Ella Richardson. Tellement mignon!

Alors que nous connaissons Jessica Szohr d’elle Une fille bavarde jours, nous sommes curieux d’en savoir plus sur son partenaire, Brad Richardson.

Qui est le petit ami de Jessica Szohr, Brad Richardson?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Brad Richardson, y compris des détails sur son nouveau paquet de joie et celui de Szhor.

C’est un joueur de hockey professionnel.

Le petit ami de Jessica Szohr est Brad Richardson, qui est un joueur de hockey professionnel qui joue actuellement pour les Predators de Nashville. Il est né à Bellville, en Ontario, le 4 février 1985, ce qui fait de lui un Verseau.

Après des années à jouer pour des clubs de hockey canadiens et une carrière réussie à l’adolescence, il a été un choix de première ronde (et 10e au total) au repêchage de sélection prioritaire 2001 de la Ligue de l’Ontario.

La Ligue de hockey de l’Ontario, ou Ligue de hockey de l’Ontario, est une ligue de hockey junior composée de joueurs âgés de 16 à 21 ans et est souvent la prochaine étape pour les joueurs de hockey en voie de jouer au hockey au collège ou ceux qui devraient jouer dans la LNH.

En 2003, Brad a été repêché par l’Avalanche du Colorado. Il a été échangé aux Kings de Los Angeles en 2008, puis a signé un contrat de deux ans avec les Canucks de Vancouver en 2013. Après la fin de son contrat, il a signé avec les Coyotes de l’Arizona en 2015 et joue pour eux depuis cinq ans.

Quand Jessica Szohr et Brad Richardson ont-ils commencé à sortir ensemble?

Jessica Szohr et Brad Richardson ont confirmé leur relation en mars 2019 sur ses histoires Instagram. «Quand ton homme marque 4 buts… nbd!» elle a légendé une jolie photo de la paire s’étreignant après l’un de ses jeux.

Qui est l’ex-femme de Brad Richardson?

Brad Richardson a épousé Lauren Hunt en 2014. Le couple a divorcé peu de temps avant que sa relation avec Jessica ne devienne publique, et lui et Lauren partagent une fille ensemble.

Brad a été exposé au COVID-19 en juin.

Yikes! Le joueur des Arizona Coyotes a révélé qu’il avait été exposé au COVID-19 en juin de cette année après qu’un membre du personnel ait été testé positif au virus.

« Nous entrons et tous les entraîneurs portent des masques et tout a été désinfecté », a déclaré Brad lors d’une conférence de presse, détaillant les précautions mises en place pour les joueurs et le personnel des Coyotes. « Il y a des stations de désinfection. Tout est organisé. Nous avons un certain temps pour être là-dedans et un certain temps pour partir avant que le prochain groupe (de joueurs) arrive. «

Heureusement, Brad a été testé négatif les deux fois où il a été testé. « J’étais, je suppose que vous pourriez dire, exposé, » dit-il. « Je ne connais pas la terminologie correcte pour dire, mais j’étais autour de cette personne. Pourtant, les précautions que nous prenons vous protègent et même si nous étions assez proches les uns des autres, je suis allé me ​​faire tester et c’était négatif et depuis, j’ai aussi été testé. «

Jessica ne peut pas arrêter de jaillir de son amour pour Brad.

Dans une publication Instagram du 28 janvier, l’actrice de 35 ans n’a pas pu contenir son amour pour son beau beau gosse, écrivant: «Je vous suis reconnaissant aujourd’hui et tous les jours! Je sais que je vous dis que de temps en temps et cela ne signifie pas que je dois le poster et le partager … mais aujourd’hui je voulais que quiconque me suit ou s’intéresse à ma vie sache que cet homme est un humain spécial avec un cœur immense 🙂 et j’ai la chance d’avoir croisé sa route! »

C’est un nouveau papa!

Dans une publication Instagram du 13 janvier 2021, Szhor a révélé qu’elle avait donné naissance à une petite fille en bonne santé et belle nommée Bowie Ella Richardson le 11 janvier.

«Nous avons ajouté un peu de douceur spéciale à notre famille et de nouvelles directions à notre voyage du 1 au 21 21», a-t-elle sous-titré une jolie photo de son nouveau petit paquet de joie.

« Ce voyage avec Brad et Lexi a été l’une des plus belles expériences de ma vie. Créer ensuite un humain absolument parfait à nos yeux et mettre dans mon cœur un sentiment dont je ne savais pas qu’il existait est au-delà des mots. toutes les sensations et elle est vraiment quelque chose de spécial 🙂 », a-t-elle ajouté.

Bien qu’elle ait désactivé les commentaires sur la publication, les fans sont évidemment ravis de la grande nouvelle, car la photo et l’annonce ont déjà recueilli près de 80000 likes au moment de cette publication.

Félicitations aux nouveaux parents!

