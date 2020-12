Le petit ami de Christina Milian: qui est Matt Pokora?

Oooh la la! Christina Milian va redevenir maman!

L’actrice attend un autre bébé avec son petit ami, le chanteur français Matt Pokora.

Milian est allée sur Instagram le 10 décembre pour annoncer la nouvelle passionnante, sous-titrant une photo de Pokora embrassant son ventre rond, « Toi et moi + 3 ».

Le « 3 » auquel Milian fait référence dans son message inclut sa fille de 10 ans, Violet, qu’elle a issue d’une relation précédente.

Qui est le petit ami de Christina Milian, Matt Pokora?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le partenaire français de Christina Milian, y compris des détails sur leur adorable relation.

Ils sortent ensemble depuis trois ans.

Christina Milian et Matt Pokora se fréquentent depuis trois ans.

Ils ont commencé à sortir ensemble en août 2017 et en 2018, il a déménagé de France à Los Angeles pour se rapprocher de Christina.

En mai, Milian a révélé dans une interview qu’elle était prête à fonder une famille avec son petit ami:

«C’est différent de tout ce que j’ai vécu et je suis vraiment heureux que l’univers nous ait réunis. J’ai le désir d’avoir plus d’enfants à l’avenir. Probablement juste un de plus parce que je connais l’énergie qu’il faut pour élever un enfant. Je sais que je veux juste pouvoir faire l’expérience de chaque enfant, ce qui est un cadeau. Je veux vraiment avoir un autre enfant dans le futur. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais j’ai un peu l’impression que parce que je sais que j’en veux deux, je sais que chaque fois que ça arrivera, je serai prêt! Je vais laisser Dieu gérer ça!

Christina est « vraiment heureuse ».

Les choses vont bien pour Milian et Pokora! Elle a jailli sur son petit ami dans une interview, en disant: «Je suis vraiment contente du type de personne avec qui je suis. Il est honnête et nous avons une très bonne relation. C’est différent de tout ce que j’ai vécu et je suis vraiment heureux que l’univers nous ait réunis. «

Le parcours de Matt Pokora est assez impressionnant.

Le vrai nom de Matt Pokora est Matthieu Tota. Il est le fils du joueur de football professionnel Andre Tota et Brigitte Tota.

Il est né en 1985 et ses parents ont divorcé quand il avait 13 ans. Quand il était plus jeune, il aimait jouer au football comme son père et il avait l’intention de devenir avocat.

Cependant, la musique a rapidement attiré son attention et en 2003, il en était à la troisième saison de Stars de la pop, une émission de télé-réalité française qui a emmené les gagnants et en a fait un boys band ou un girl band.

Matt était le favori de la foule et des juges et est devenu membre d’un groupe de garçons appelé Linkup.

Ils ont sorti quelques singles et ont finalement été dissous en raison d’une mauvaise réception de leur musique. Après la rupture de Linkup, Pokora a lancé une carrière solo réussie.

Son nom de scène a une origine significative.

Lorsque Matt cherchait un nom de scène, il a parlé à sa grand-mère, d’origine polonaise. Ils ont parlé de l’importance de l’humilité. Il lui a demandé comment dire humilité en polonais, et elle a répondu «pokora».

Il a immédiatement adopté cela comme son nom de scène.

Il était entraîneur sur La Voix France.

En 2016, Pokora est devenu coach sur la version française de La voix, qui est appelée The Voice: la plus belle voix (la plus belle voix) ainsi que The Voice Kids France.

Il a déjà un enfant avec Christina Milian.

C’est le troisième enfant de Christina Milian. Elle a une fille de 10 ans, Violet Madison Nash, avec son ex-mari, producteur de disques, The-Dream – de son vrai nom Terius Youngdell Nash.

L’ancien couple s’est rencontré, a commencé à sortir ensemble, s’est marié, est tombé enceinte et s’est séparé en 2009.

Milian a donné naissance au premier enfant du couple, Isiah Pokora, en janvier 2020.

Félicitations à l’heureux couple!

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.