Le petit ami de Chrishell Stause: Qui est Keo Motsepe?

Si vous regardez l’émission de télé-réalité Netflix, Vendre Sunset, alors vous connaissez certainement l’agent immobilier Chrishell Stause.

Cependant, vous ne savez peut-être pas qu’elle est une actrice et qu’elle a participé à d’autres projets avant d’apparaître dans la populaire émission de téléréalité. Stause a joué le rôle d’Amanda Dillon sur Tous mes enfants et Jordan Ridgeway sur Jours de nos vies.

Stause a 39 ans et est née le 21 juillet 1981, faisant d’elle un Cancer.

Chrishell Stause a aussi un nouveau petit ami!

Après avoir repoussé les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec son partenaire DWTS Gleb Savchenko, elle est devenue officielle sur Instagram avec un autre pro DWTS: Keo Motsepe.

Qui est le petit ami de Chrishell Stause, Keo Motsepe?

Keo Motsepe est un danseur sud-africain. Ses styles de danse sont le latin et la salle de bal.

Motsepe est également le premier danseur professionnel noir sur Danser avec les étoiles.

Il fait partie de la série depuis 2014 et était le partenaire d’Anne Heche lors de la dernière saison. Au cours des saisons passées, il était le partenaire de Lolo Jones, Evanna Lynch et Jodie Sweetin,

Il a 31 ans et est né le 24 novembre 1989, faisant de lui un Sagittaire.

Motsepe et Stause sont récemment devenus officiels d’Instagram.

Stause et Motsepe se sont rencontrés lors de la saison 29 de Danser avec les étoiles.

Motsepe a clairement fait bonne impression sur Stause alors qu’elle était jumelée avec la danseuse Gleb Savchenko. Une source a déclaré: « Chrishell et Keo sont officiellement en couple. Keo et Gleb [Savchenko] sont meilleurs amis. Chrishell et Keo sont tous les deux géniaux et se sont dit: « Je suis célibataire, tu es célibataire. Essayons ça.' »

Il a également été noté qu’ils «n’ont pas hésité» à montrer leur relation devant d’autres DWTS castmates.

La source a poursuivi en disant: « Tout le monde a été si favorable à leur relation. Les choses se sont réchauffées et ils sont très amoureux l’un de l’autre, mais ce n’est pas très sérieux. »

Le mercredi 2 décembre, les deux ont même officialisé leur relation sur Instagram lorsque Motsepe a publié une jolie photo de lui et de Stause ensemble. Il a légendé la photo avec un emoji de cœur et Stause l’a même partagée avec sa propre histoire Instagram.

Motsepe était joueur de football.

Keo Motsepe a toujours été bon debout! Avant de devenir danseur, il était footballeur.

Il a commencé à danser à l’âge de sept ans, mais avant cela, il aimait jouer au football avec son meilleur ami. Son meilleur ami l’a même encouragé à essayer la danse car il était si bon au football. Motsepe se souvient: «Mon meilleur ami et moi jouions au soccer, et il a dit que je devrais essayer quelque chose de différent. Je suis allé essayer de danser et j’en suis tombé amoureux. Je me suis dit: ‘C’est amusant.’ »

Sa mère a toujours soutenu sa carrière de danseuse. Il plaisante même: « [watching me dance] a rendu ma mère heureuse. Elle disait: ‘Oh mon Dieu, je n’ai pas à faire la lessive tous les jours.’ «

Quand il a commencé à danser, il est même devenu plus discipliné.

Motsepe explique: «J’étais discipliné avec l’école et le football, mais [my mom] dit dès que j’ai commencé à danser, ma discipline de la façon dont je me traite et comment je traite les autres était encore plus spéciale parce que lorsque vous dansez dans une salle de bal ou en latin, vous ne dansez pas seul. Vous avez toujours un partenaire. Vous êtes en harmonie. Vous vous assurez toujours de donner 100%, elle donne 100%. Vous vous assurez toujours que vous êtes le cadre et elle [the partner] est l’image – que la femme a l’air bien quand l’homme prend soin d’elle.

Keo Motsepe est un vrai prince.

Motsepe est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est aussi la royauté. « Je suis un prince, oui monsieur, du côté de mon père », a déclaré Motsepe. « Mon grand-père était un prince d’une province en Afrique du Sud. Mon père a refusé le poste et l’a donné à mon oncle, son jeune frère. Mais parce que je suis le fils unique de mon père, je suis devenu prince.

Il a même expliqué ce que le prince doit faire. «Il est de la responsabilité de s’occuper de la région d’où ils viennent, ils parlent à la communauté et la communauté parle à mon oncle de réparer la rue ici, les bâtiments là-bas.

Le nom de Keo Motsepe a même une signification princière. «Cela signifie ‘Je compte sur Dieu’ à Setswana ‘Et je suis fiable, donc les gens comptent sur moi’», a-t-il déclaré.

Motsepe est actif sur TikTok.

Keo Motsepe montre sa personnalité et permet aux fans de voir un autre côté de lui sur sa page TikTok: vidéos de danse, voix off et vidéos idiotes de lui et de ses amis.

Il publie même des vidéos des coulisses de Danser avec les étoiles.

