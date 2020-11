Le petit ami d’Audrina Partridge: qui est Sean Stewart?

COVID-19 a tout arrêté, y compris la production de Les collines: un nouveau départ, un spin-off de l’émission de télé-réalité à succès ’00 Les collines.

Avant que la pandémie n’arrête tout, trois épisodes ont été filmés et en octobre 2020, ils ont repris le tournage de l’émission.

Audrina Patridge et Sean Stewart ont commencé leur relation avant que la pandémie ne frappe et vous pouvez vous attendre à voir Sean Stewart dans cette saison à venir, aux côtés d’Audrina Patridge, suscitant l’intérêt pour qui, exactement, il est.

Qui est le petit ami d’Audrina Partridge, Sean Stewart?

Sean Roderick Stewart est né le 1er septembre 1980 à Holmby Hills, en Californie, faisant de lui une Vierge.

Il a été élevé à Los Angeles par ses parents.

Auteur-compositeur, musicien et mannequin, il est surtout connu pour avoir co-écrit et chanté la chanson «In Crowd», qui est la chanson thème de A&E. Fils d’Hollywood.

Sean Stewart est un acteur et producteur dans l’industrie cinématographique.

Sean Stewart a joué le Fight Manager de Manta dans rue. Il a également produit la série télévisée Fils d’Hollywood.

Sean Stewart est principalement connu pour ses apparitions dans des émissions de télé-réalité.

Il est apparu comme lui-même sur des épisodes de Le spectacle Tyra Banks, Dr Phil, Fils d’Hollywood, Howard Stern à la demande, Divertissement ce soir, Celebrity Rehab avec le Dr Drew, L’incroyable famille Kardashian, Extra avec Billy Bush, Stewarts et hamiltons, et Querelle de famille de célébrités.

Sa mère est l’actrice et mannequin à succès, Alana Stewart.

La mère de Sean Stewart, Alana Stewart, est née le 18 mai 1945, faisant d’elle une Taureau.

En plus de poursuivre une carrière de mannequin réussie, elle est actrice et productrice dans l’industrie cinématographique.

Elle est surtout connue pour ses rôles dans Livré, gaspillé à Babylone, Evel Knievel, Hart à Hart, Infirmières d’appel de nuit, et Ravageurs.

En tant que productrice, elle a travaillé sur le documentaire du téléfilm, L’histoire de Farrah, et le documentaire Une aile et une prière: le combat de Farrah pour la vie.

Avant Rod Stewart, elle était mariée à l’acteur George Hamilton.

Son père est le célèbre musicien Rod Stewart.

Sean Stewart a un intérêt personnel dans les industries de la musique et du divertissement, car il a été élevé par deux artistes. Son père, l’icône du rock Rod Stewart, est un célèbre chanteur et compositeur britannique, rock et pop.

Après avoir vendu plus de 250 millions de disques dans le monde, il est l’un des musiciens les plus vendus de tous les temps.

En 1971, «Maggie May» devient son premier single à succès. Il est également connu pour ses chansons à succès «Tonight’s the Night» et «Do Ya Think I’m Sexy?»

En 2004, il a reçu un Grammy Award pour le meilleur album vocal pop traditionnel.

Sa sœur aînée est actrice et productrice.

La sœur aînée de Sean Stewart, Kimberly Stewart, est actrice et productrice.

Elle est surtout connue pour ses apparitions dans Pacific Blue, Lost Lake, Homecoming et Non déclaré.

Elle a été la productrice exécutive de la série de télé-réalité Vivre avec … Kimberly Stewart.

Il a lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme dans le passé.

Sean Stewart a été assez ouvert sur ses difficultés avec la toxicomanie et le processus de rétablissement.

Il est apparu sur la deuxième saison de Rehab de célébrités avec le Dr Drew sur VH1.

Dans une interview, il a déclaré: «J’étais sobre avant d’y aller et je n’ai pas vraiment pris de drogue depuis des années. C’était plus pour moi de continuer et d’aider les autres et de faire face à d’autres problèmes de ma vie auxquels je dois faire face.

«Ce que j’ai appris sur la maladie de l’alcoolisme», a-t-il dit, «c’est que nous sommes plus sensibles aux autres et que nous vivons plus dans la peur. Nous ne poursuivons pas nos rêves parce que nous avons peur du succès et nous avons peur d’échouer et d’être rejetés. Pendant si longtemps, je me suis auto-médicamentée parce que je ne voulais pas avoir affaire au monde réel, mais il est temps pour moi d’être un homme de 27 ans et de poursuivre mes rêves dans la vie. “

