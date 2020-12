Le personnage trans de Jenny McCarthy m’a écrasé

Sarah McBride a parlé de l’incroyable soutien que l’ancien gouverneur du Delaware, Jack Markell, lui a offert après qu’elle soit devenue transgenre. (Rich Fury / Getty)

La sénatrice nouvellement élue Sarah McBride a réfléchi au moment où elle a réalisé qu’elle était trans, qui, selon elle, était ruinée par une blague de personnage de télévision trans joué par l’acteur cis Jenny McCarthy.

McBride est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a été élue au Sénat de l’État du Delaware en novembre, faisant d’elle la première personne transgenre aux États-Unis à réaliser un tel exploit.

La démocrate pionnière a évoqué son incroyable parcours vers la fonction publique dans une interview avec Forbes, où elle a parlé de ses années de formation.

Âgé de 10 ans, McBride regardait la sitcom NBC Tirez sur moi avec sa mère quand un personnage invité, joué par l’acteur cis devenu anti-vaxxer Jenny McCarthy, s’est révélé trans.

McBride a demandé à sa mère si des personnages comme la femme Tirez sur moi existaient dans la vraie vie, et elle a dit que oui.

«J’ai pensé: ‘Oh, mon Dieu, je vais devoir te dire ça un jour, et tu vas être tellement déçu’», a déclaré McBride.

Elle a dit que le moment aurait pu être «affirmant la vie», mais qu’il était plutôt «écrasant» parce que le personnage de Tirez sur moi a été joué pour rire.

McBride a déclaré qu’elle savait à chaque fois que la chanson de rire jouée dans l’émission «il n’y aurait pas de place» pour elle dans le monde.

«Et même si je ne pouvais pas en bénéficier personnellement … je pense que je me suis engagé dans la politique parce que je pensais que si je pouvais aider les autres dans leur quête d’authenticité et de bonheur, cela comblerait en quelque sorte l’incomplétude et la douleur de ma propre vie» dit-elle.

La mère de Sarah McBride « est tombée au sol en pleurant » après qu’elle soit sortie en tant que trans au poste de gouverneur de l’État.

Ailleurs dans l’interview, Sarah McBride a parlé du soutien incroyable qu’elle a reçu de l’ancien gouverneur du Delaware, Jack Markell, lorsqu’elle est devenue transgenre.

McBride a déclaré qu’elle s’était activement impliquée dans la politique alors qu’elle n’avait que 12 ans et que l’une de ses premières campagnes en tant qu’adolescente dans le Delaware était la candidature de Markell au poste de gouverneur.

Elle a agi en tant qu’organisatrice sur le terrain de sa campagne, frappant aux portes et recrutant des bénévoles. Surtout, elle a invité 60 étudiants à s’impliquer dans la campagne de Markell.

Markell a déclaré qu’il «n’aurait probablement pas gagné sans elle» – il était donc logique que l’ancien gouverneur du Delaware ait soutenu McBride et sa famille tout au long de sa transition.

Sarah McBride s’est fortement impliquée dans la politique du campus tout en étudiant à l’Université américaine de Washington DC, et est devenue présidente du corps étudiant.

Alors qu’elle était présidente, McBride s’est déclarée trans publique pour la première fois – mais elle voulait le dire personnellement à Markell. Elle a appelé l’un de ses conseillers et trois heures plus tard, Markell l’a appelée.

« Je décroche, et il dit: » Eh bien, c’est une grande nouvelle « », a déclaré McBride Forbes. «Je suis passé par une version très abrégée et rapide de ce que je vivais et je lui ai dit que je ne voulais pas prendre trop de son temps. Et il a juste dit: ‘Vous savez, ralentissez, parlons.’ »

Demander au gouverneur de l’État et à la première dame de tendre la main et de dire: «Cela ne change rien. Nous t’aimons.’

McBride et Markell se sont entretenus pendant 45 minutes au téléphone, le gouverneur du Delaware lui assurant qu’il l’aimait et la soutenait.

Quelques minutes après la fin de leur appel téléphonique, l’épouse de Markell a appelé McBride personnellement pour lui exprimer son soutien. Le couple a alors appelé les parents de McBride.

«Je me souviens que ma mère avait tellement peur quand je suis sortie, je ne l’ai jamais vue pleurer aussi fort», a déclaré McBride.

«Demander au gouverneur de l’État et à la première dame de tendre la main et de dire: ‘Cela ne change rien. Nous t’aimons. Et nous sommes là pour Sarah et nous sommes là pour vous.

McBride a poursuivi: «Ma mère était dans un centre commercial et est tombée au sol et s’est mise à pleurer.»

Markell a continué à offrir son soutien à McBride, l’appelant une fois tous les quinze jours pour la vérifier.

«Il n’y a personne en politique qui m’a soutenu et encadré plus que Jack Markell», a déclaré McBride.

«C’est une personne généreuse et compatissante.»

McBride a révélé que Markell s’était battu pour introduire des protections contre la discrimination pour les personnes transgenres parce qu’il voulait la voir prospérer.