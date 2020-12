Le personnage de Luis Miguel qui a été intubé par un coronavirus dans la vraie vie

La série de Luis Miguel sur Netflix a fait un examen approfondi des débuts du chanteur dans sa première saison. Parmi les nombreux personnages apparus, la figure de Armando Manzanero, qui en 1991 a composé l’album El Sol de México « Romance ». Dans la vie réelle, l’auteur-compositeur-interprète vit des moments délicats car il a dû être intubé au moment de contracter le coronavirus.

Le compositeur de 85 ans a attrapé Covid-19 plus tôt ce mois-ci et le 17 décembre, il a dû être hospitalisé car sa situation s’est aggravée. Au fil des jours, son état s’est stabilisé, il a pu maintenir le contact avec sa famille et il était de bonne humeur, mais dans les dernières heures, il a rechuté.

Armando Manzanero a été intubé pour un coronavirus

Comme l’a rapporté sa famille dans un communiqué officiel, le musicien a souffert «un épuisement physique, pour lequel les médecins spécialistes ont décidé de l’intuber, avec le plein consentement et l’autorisation d’Armando Manzanero lui-même le 22 décembre, pour recevoir une assistance en ventilation mécanique, dans un état de repos sans distracteurs et ainsi pouvoir donner la possibilité de son système respiratoire se réinitialise « .

Armando Manzanero est né le 7 décembre 1935 à Ticul, Yucatán (Getty)



Heureusement, les poumons de Manzanero répondent favorablement et ses cadeaux « un état de santé optimiste ». Au cours du week-end, l’auteur-compositeur-interprète avait exprimé son désir de quitter l’hôpital, bien que la détérioration de son corps subie pour vaincre le virus l’ait contraint à rester un peu plus longtemps.

Dans la série de Luis Miguel, l’acteur qui le joue est Pierre David. L’auteur-compositeur-interprète était mécontent de sa performance et avec des aspects du script qu’il considérait comme faux. De plus, il a critiqué les costumes qu’ils ont choisis pour le personnage: « Ce qui m’a plus frappé que ce qu’ils ont fait cette fois, c’est qu’ils m’ont mis dans une tenue de merde. Eh bien, non. Je m’habille toujours correctement parce qu’un jour mon père m’a dit: hé, tu n’es pas blonde, ni les yeux clairs Vous n’êtes pas beau. Habillez-vous bien. « .