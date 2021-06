Le personnage de Disney qui a attiré Henry Cavill

Il est déjà impossible de compter d’une main les productions qui doivent Henri Cavill comme le personnage principal, ou du moins ils essaient d’entrer en contact avec l’acteur. Est-ce que, puisque The Hollywood Reporter a confirmé que Il ne fera plus partie de DC comme Superman, de nombreuses portes se sont ouvertes pour l’interprète, qui joue également dans la deuxième saison de Le sorceleur et, bientôt, commencera le tournage de Enola Holmes 2.

En plus, Henri Cavill Il a également ajouté à son agenda l’importance du redémarrage de Highlander, mais comme si cela ne suffisait pas, il est aussi en conflit avec Chris Hemsworth pour jouer He-man dans une nouvelle adaptation de ce super-héros. Mais maintenant, il semble que l’interprète natif d’Angleterre soit prêt à quitter, du moins pour le moment, l’action pour se transformer en prince.

Ces derniers temps, surtout après l’arrivée de Disney Plus, le réseau pour enfants a beaucoup trouvé dans la création du live-action de ses films classiques. S’il y a des films qui ont déjà eu leur véritable adaptation depuis longtemps, il y en a d’autres qui commencent tout juste ou, même, sont en train d’être réadaptés à l’époque actuelle, comme dans le cas de Cruella.

Henry Cavill pourrait être le nouveau prince Disney. Photo : (@henrycavill)



A tel point que, de son côté, Henry montrerait beaucoup d’intérêt avec le réseau en étant celui qui incarne le prochain coup de cœur de son film. On ne sait toujours pas quel rôle lui attire tant d’attention, mais dans la longue liste de films dans lesquels il pourrait jouer, il y a Hercule ou alors TarzanCependant, encore une fois, il faudra attendre que la chaîne ou lui-même confirme la nouvelle.