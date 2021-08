Le père de Britney Spears accepte d’abandonner la tutelle légale

Ces derniers mois, Britney Spears a défrayé la chronique médiatique après la grande force qu’a pris le mouvement « #FreeBritney », dans lequel ses fans et diverses personnalités du monde du divertissement se sont déclarés en faveur que la chanteuse retrouve son autonomie juridique.

Un nouveau rapport de TMZ indique que Jamie Spears, le père de Britney qui occupe le poste de tuteur légal de la chanteuse et de ses biens depuis 2008, aurait accepté d’entrer dans « une transition ordonnée pour trouver un nouveau tuteur pour la chanteuse ». nouveaux actes juridiques.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Des cinéastes espagnols critiquent le prix décerné à Johnny Depp

Selon le rapport, Jamie Spears considère qu’il a été « la cible incessante d’attaques injustifiées » et qu’il ne considère pas qu’une bataille publique contre sa fille pour son poste de tutrice soit le meilleur scénario pour les intérêts du chanteur.

Les documents indiquent que même si une contestation doit être faite à cette « demande injustifiée », le père de Britney Spears est prêt à travailler avec l’avocat de sa fille pendant la transition entre la nomination d’un nouveau tuteur. « Quel que soit son ancien titre, M. Spears sera toujours le père de Mme Spears, il l’aimera toujours inconditionnellement et cherchera toujours son meilleur intérêt », indiquent les documents.

Mathew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, a déclaré à TMZ: se sentir heureux mais pas nécessairement surpris que Jamie Spears et son avocat reconnaissent qu’il devrait être démis de ses fonctions, bien qu’ils restent déçus par les attaques constantes « honteuses et répréhensibles » contre le chanteur et d’autres .

Rosengart poursuivra l’enquête approfondie sur le comportement de Spears au cours des 13 dernières années « alors qu’elle récoltait des millions de dollars de l’héritage de sa fille », et un affidavit de sa part est attendu bientôt. « En attendant, au lieu de porter de fausses accusations et de porter des coups bas contre sa propre fille, M. Spears devrait se retirer immédiatement », a-t-il commenté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nicole Kidman partage sa méthode d’acteur intense

Récemment, l’avocat de Britney Spears s’est vu refuser par un juge de la ville de Los Angeles, en Californie, d’avancer l’audience pour définir la permanence de Jamie en tant que tuteur légal de Britney Spears. Les avocats de Jamie ont nié toute justification de sa révocation.