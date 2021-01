Le PDG de Twitter défend l’interdiction de Trump et dénonce un «  précédent dangereux  » pour la responsabilité dans les grandes technologies

14 janv.2021 17:03:44 IST

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a défendu l’interdiction du président Donald Trump par son entreprise dans un fil de tweet philosophique qui est sa première déclaration publique sur le sujet. Lorsque Trump a incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole américain la semaine dernière, puis a continué à tweeter des messages potentiellement inquiétants, Dorsey a déclaré que le risque qui en résultait pour la sécurité publique avait créé une «circonstance extraordinaire et intenable» pour l’entreprise. Après avoir déjà brièvement suspendu le compte de Trump le jour de l’émeute du Capitole, Twitter a interdit vendredi complètement Trump, puis a réprimé les tentatives du président de tweeter en utilisant d’autres comptes.

« Je ne me réjouis pas et je ne suis pas fier d’avoir à bannir @realDonaldTrump de Twitter», A écrit Dorsey. Mais il a ajouté:« Je pense que c’était la bonne décision pour Twitter ».

Dorsey a reconnu que les démonstrations de force comme l’interdiction de Trump pourraient créer de dangereux précédents, les qualifiant même d ‘«échec». Bien que pas en autant de mots, Dorsey a suggéré que Twitter doit trouver des moyens d’éviter d’avoir à prendre de telles décisions en premier lieu. On ne sait pas exactement comment cela fonctionnerait, même si cela pourrait aller d’une modération plus précoce et plus efficace à une restructuration fondamentale des réseaux sociaux.

Dans Dorsey-parler, cela signifie Twitter doit travailler plus dur pour «promouvoir une conversation saine».

Je ne célèbre pas ou ne suis pas fier de devoir interdire @realDonaldTrump de Twitter, ou comment nous sommes arrivés ici. Après un avertissement clair, nous avons pris cette mesure, nous avons pris une décision avec les meilleures informations dont nous disposions en fonction des menaces à la sécurité physique sur et hors de Twitter. Était-ce correct? – jack (@jack) 14 janvier 2021

Des mesures extrêmes telles que l’interdiction de Trump soulignent également le pouvoir extraordinaire qui Twitter et d’autres entreprises Big Tech peuvent exercer sans responsabilité ni recours, a écrit Dorsey.

Tandis que Twitter était aux prises avec le problème de Trump, par exemple, Pomme, Google et Amazone fermaient effectivement le site de droite Parler en lui refusant l’accès aux magasins d’applications et aux services d’hébergement cloud. Les entreprises ont accusé Parler de ne pas être assez agressif pour supprimer les appels à la violence, ce que Parler a nié.

Dorsey a refusé de critiquer directement ses homologues Big Tech, notant même que «ce moment dans le temps pourrait appeler cette dynamique». À long terme, cependant, il a suggéré qu’un comportement agressif et dominateur pourrait menacer les «nobles objectifs et idéaux» de l’Internet ouvert en renforçant le pouvoir de quelques organisations sur un bien commun qui devrait être accessible à tous.

le Twitter Le co-fondateur, cependant, n’avait pas grand-chose à dire sur la manière dont sa plate-forme ou d’autres grandes entreprises technologiques pourraient éviter de tels choix à l’avenir. Au lieu de cela, il a abordé une idée qui, prise à la lettre, ressemble un peu à la fin de Twitter lui-même – un projet à long terme visant à développer un «standard» technologique qui pourrait libérer les réseaux sociaux du contrôle centralisé de Facebook et Twitter.

Mais pour le moment, a écrit Dorsey, l’objectif de Twitter «est de désarmer autant que nous le pouvons, et de veiller à ce que nous construisions tous vers une plus grande compréhension commune et une existence plus pacifique sur terre».

.

