Le PDG de OnePlus Pete Lau taquine une annonce «  moonshot  » pour le 8 mars

02 mars 2021 12:47:49 IST

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé que la société ferait une annonce le 8 mars. Le tweet du PDG disait: « Quelque chose de nouveau se profile à l’horizon ». Le teaser comprend une célèbre image de la terre de la mission Apollo 8 qui a été prise par une caméra Hasselblad. On s’attend à ce que la société annonce son partenariat avec la marque suédoise Hasselblad pour sa prochaine série OnePlus 9. Selon un rapport de 91 mobiles, le pronostiqueur Ishan Agrawal a suggéré que la série OnePlus 9 inclura OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R.

Restez à l’écoute pour le 8 mars. Https://t.co/mprr4v8UbS pic.twitter.com/CQSop6Fg85 – Pete Lau (@PeteLau) 1 mars 2021

Spécifications attendues de la série OnePlus 9

Selon un rapport antérieur, OnePlus 9 Pro peut être livré avec un système de caméra arrière quad 48 MP, un écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil ne prendrait pas en charge l’extension de stockage. En outre, le rapport suggère que le OnePlus 9 Pro sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi. OnePlus 9 devrait être livré avec un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge d’une charge rapide de 65 W.

Revenant à la 91 mobiles rapport, OnePlus 9R pourrait être livré avec un écran FHD + de 6,5 pouces. Il devrait afficher un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone peut être alimenté par le chipset Snapdragon 690 et offrir 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Dans le département de la caméra, OnePlus 9R est susceptible de disposer d’un capteur principal de 64 MP. Il peut être équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 30 W.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂