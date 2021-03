Le patron de Disney Bob Chapek commente pour la première fois le licenciement de l’actrice mandalorienne Gina Carano

Le nouveau Le patron de Disney Bob Chapek a récemment répondu aux questions urgentes des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de Walt Disney Company, y compris la Personnel Kathleen Kennedy ainsi que l’expulsion de L’actrice mandalorienne Gina Carano. Alors qu’il soutenait le patron de Lucasfilm et entendait des rumeurs sur son possible licenciement, il l’a pris pour la première fois. Avis sur le licenciement de Gina Carano.

Qu’est ce qui c’est passé? Il y a quelques semaines, les responsables de Lucasfilm se sont éloignés du Cara Dune-Actrice Gina Carano de Le mandalorien Couper. La raison en est leurs nombreux déclarations controversées et théories du complot sur les mesures de protection corona des dernières semaines qui ont déjà été prises discussions animées LED. Après que l’actrice ait également attiré l’attention négative avec des commentaires racistes sur les réseaux sociaux, le studio s’est séparé de l’actrice à bref délai. Un remplacement n’est pas prévu, mais le vôtre sera nouvellement introduit dans la franchise Figure entièrement peinte.

Le patron de Disney, Bob Chapek, mentionné dans son premier avis sur le sujet Bien que le nom de l’actrice Gina Carano concernée n’ait pas été directement exprimé, il a été exprimé plus généralement. Il précise que:

«Disney n’est pas politique et ne se considère ni à gauche ni à droite. Nous défendons des valeurs universelles: des valeurs de respect, des valeurs de décence, des valeurs d’intégrité et des valeurs d’inclusion. Et nous essayons que le contenu que nous produisons reflète la riche diversité du monde dans lequel nous vivons. Et je pense que c’est un monde dans lequel nous devrions tous vivre en harmonie et en paix. «

Cela semble similaire aussi communiqué de presse officiel de Lucasfilm qui a confirmé le licenciement immédiat de l’actrice le 10 février:

«Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Pourtant, ses publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle dénigre les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse, sont hideuses et inacceptables. «

L’actrice elle-même le voit très différemment et se sent incomprise. Selon ses propres déclarations, elle a appris son expulsion de la presse et regrette qu’il en soit arrivé là. Jusqu’à présent, elle devait des excuses pour ses nombreuses remarques controversées – également aux fans de la série « Star Wars ».