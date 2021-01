Le patch 1.1 « Cyberpunk 2077 » est enfin arrivé

CD Projekt RED lancé le premier patch pour « Cyberpunk 2077 », corrigeant de nombreux problèmes qui étaient présents dans le jeu depuis son lancement.

Parmi les améliorations de stabilité, également l’utilisation de la mémoire a été améliorée pour divers systèmes, y compris la sauvegarde de la mémoire pour les caractères, interactions, navigation, vidéos de gameplay, feuillage, effets laser, intelligence artificielle, trafic routier, etc.

CD Projekt RED Il a également confirmé que plusieurs corrections de bogues liées àn chargement des sauvegardes, ouverture et fermeture du jeu, et aussi dans le message « Point de non retour » de «Cyberpunk 2077».

Il existe également une foule d’autres correctifs dans les notes de mise à jour, y compris de nombreux correctifs dans les missions et les événements du monde ouvert.

Le site web de «Cyberpunk 2077» a une liste complète de tous mises à jour effectuées sur le patch.