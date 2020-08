Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich cherchent l’exploit réalisé seulement huit fois

Le PSG et le Bayern Munich chercheront leur troisième titre de la saison en finale de la Ligue des champions

le Ligue des champions Il regorge d’histoires intéressantes, mais gagner les trois titres n’est pas chose facile

Bayern Munich battre Lyon et affrontera Paris Saint Germain dans la grande finale de la Ligue des champions. Le champion de Bundesliga et le monarque de Ligue 1 visent à remporter le “ Orejona ” et à devenir, accessoirement, la première équipe à réaliser le triplé européen depuis 2015.

Ceux menés par Hans-Dieter Flick ont ​​scellé leur grand moment avec une solide victoire sur l’équipe de France qui est devenue l’une des grandes révélations de cette édition de la principale compétition de clubs du Vieux Continent. Les joueurs de Rudi García ont surpris des millions de fans en éliminant la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale et en battant Manchester City de Pep Guardiola en quarts de finale.

De cette manière, la finale de la Ligue des champions est définie après la PSG a battu le RB Leipzig 3-0 mardi dernier et maintenant les Bavarois et les Français chercheront à terminer la campagne 2019/20 avec la triple couronne: Ligue, Coupe de France et Ligue des champions.

A la reprise de la Ligue des champions après la pause due à la pandémie COVID-19, de toutes les équipes participantes, seul le Paris Saint Germain et Bayern Munich Ils aspiraient au triplé européen après que des clubs comme le Real Madrid et la Juventus aient été proclamés champions de LaLiga et de Serie A, respectivement, mais ont perdu les coupes nationales.

La première fois qu’un club a réalisé le triplé européen, c’était lors de la saison 1971/1972, lorsque l’Ajax a remporté la Ligue néerlandaise, la Coupe et la Coupe d’Europe, une ancienne version de la Ligue des champions.

L’exploit a ensuite été répété par le PSV Eindhoven (1987-1988), Manchester United (1998-1999), Barcelone à deux reprises (2008-2009 et 2014-2015), l’Inter Milan (2009-2010) et lui-même Bayern Munich en 2012-2013.

La fin de Ligue des champions Il est prévu le dimanche prochain, 23 août à 14 h 09 à Mexico.