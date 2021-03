Le parent de Tom Holland rejoint Spiderman: pas de retour à la maison

La phase quatre de Marvel a commencé et avec elle les multivers ont été activés. Après Avengers: fin de partie et la disparition de The Avengers, certaines portes ont été ouvertes pour que différents personnages viennent à l’avant, tels que Homme araignée avec Tom Holland en tant que protagoniste.

Tellement que, Le 17 décembre, Marvel sortira dans tous les cinémas le nouveau film de Peter Parker, ancien apprenti de Tony Stark (Robert Downey Jr). Spiderman: pas de retour à la maison sera le nouveau succès de l’UCM où le protagoniste devra faire face à des défis qui pourraient sombrer dans sa vie de super-héros.

Photographie publiée par Tom Holland lors du tournage de Spiderman.



C’est que, selon ce que révèle la bande-annonce officielle, le dernier ennemi avec lequel se bat le jeune Parker, après avoir hérité de l’héritage d’Iron Man, révèle sa véritable identité au monde et, par conséquent, Homme araignée il doit disparaître. Cependant, avec cette nouvelle phase de Marvel, son histoire deviendra encore plus pertinente.

Cependant, contrairement aux super-héros comme Falcon, The Winter Soldier ou Wanda, Homme araignée Il a toujours été l’un des protagonistes de Marvel. Et, c’est le nombre de films avec son nom qui le prouve, même si, il semble que le dernier à sortir sera le plus spécial, peut-être pas pour Peter Parker, mais pour ceux qui lui donnent vie, Tom Holland.

Tom Holland aura son film le plus spécial. Photo: (IMDB)



L’acteur a révélé, à travers une photo Instagram publiée il y a quelques semaines, que son jeune frère, Harry, fera également partie du casting de cette nouvelle production. Et, l’interprète a raconté dans une interview avec Collider comment ils ont pris cette décision: «C’était une idée que nous avions pendant que nous faisions un barbecue chez moi, dans les premières semaines de tournage.», Commença-t-il à dire.

Mais ensuite, Tom Holland il a approfondi cette conversation et a assuré que « M. Watts (le réalisateur de Spiderman) était là et Harry lui dit: Ecoute Jon, je suis ici depuis le début, quand vas-tu me mettre dans un film?». Et, face à une telle audace, le leader des films n’a pas pu résister et a transformé la petite Hollande en voleur de banque pour que Spiderman doive le pourchasser.