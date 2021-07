Le papa de la gymnaste olympique américaine Suni Lee partage son histoire

Lorsque la gymnaste américaine Suni Lee prendra la parole à Tokyo, elle sera la première Américaine Hmong à participer aux Jeux Olympiques.

« Je suis fier. La famille est fière », a déclaré le père John Lee à Craig Melvin de 45secondes.fr pour le dernier épisode de sa série numérique, « Dads Got This ». « La communauté est très fière d’elle.

Sunisa, 18 ans, qui s’appelle Suni, a terminé deuxième derrière Simone Biles pour assurer sa place dans l’équipe olympique américaine de gymnastique.

« C’est irréel, vous savez ? Il n’y a que quatre places disponibles et elle l’a donc fait, et c’est assez difficile », a déclaré Lee.

Il est clair que la ténacité est dans la famille.

John Lee a toujours promis à sa fille Suni que si elle participait aux Jeux olympiques, il ferait un backflip. Après qu’un 2019 l’ait laissé paralysé, il ne peut pas faire un flip, mais il encouragera Suni alors qu’elle participe à l’équipe olympique américaine de gymnastique à Tokyo. AUJOURD’HUI

En août 2019, deux jours avant que Suni ne participe aux championnats nationaux, Lee est tombé d’une échelle en aidant un voisin. Paralysé de la poitrine aux pieds, le papa olympique réapprend lentement à bouger.

« Mes mains deviennent plus fortes. Mon équilibre n’est pas si bon, mais j’apprends à faire face à cela », a expliqué Lee. « Avant de me blesser, je disais toujours à Sunisa : ‘Si tu arrives aux Jeux olympiques, je vais courir là-bas et faire un backflip.’ Mais je ne peux pas le faire maintenant. »

Même s’il n’est peut-être pas sur le point de réussir un backflip, Lee a partagé son secret pour élever un olympien.

« Je lui parle, je la motive », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait construit une poutre dans l’arrière-cour de la famille pour aider Suni à s’entraîner car il ne pouvait pas se permettre une vraie poutre. « Mais le vrai secret est : je pense que c’est elle. Je pense qu’elle est assez naturelle. »

Suni Lee est la première Américaine Hmong à concourir pour les États-Unis aux Jeux Olympiques, et son père ne pourrait pas être plus fier. Lindsay Wasson / .

En raison des restrictions de voyage, le fier papa verra sa fille concourir aux côtés de sa famille depuis leur domicile du Minnesota.

« En la regardant, je me dis : ‘Si elle rapporte quelques médailles à la maison, j’espère que quelques médailles d’or, je veux dire, ce serait tellement bien pour la famille, la communauté et pour les États-Unis' », a déclaré Lee. mentionné.

