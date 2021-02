Le panneau vert déclare que les dommages causés par la pollution ne sont pas moins que les dommages causés par d’autres crimes odieux

Gosh Copenhagen Base protectrice anti-pollution caméléon - Primer Plus+ Skin Adaptor GOSH 30ML

PRIMER PLUS+ SKIN ADAPTOR ANTI-POLLUTION de GOSH Copenhagen Cette base de teint multifonctionnelle unique de Gosh, révèle les couleurs et rehausse toutes les teintes de votre peau avec un teint éclatant et uniforme. Avec un complexe d'ingrédients anti-pollution, elle lutte contre les dommages causés par les