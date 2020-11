Le panier de basket-ball pour enfants de Kobe Bryant atteint le bloc d’enchères

Le cerceau provient de la maison d’enfance de Kobe qui a été récemment vendue pour plus de 800 000 €.

Depuis le décès tragique de Kobe Bryant en janvier, de nombreux objets et morceaux d’histoire qui ont fait de lui ce qu’il était se vendent désormais à des prix exorbitants sur le marché des enchères. Les fans ont cherché à mettre la main sur tous les souvenirs qu’ils pouvaient trouver, en particulier les baskets et les maillots. Cependant, ceux qui ont juste un peu plus d’argent que le reste d’entre nous ont également cherché à saisir des morceaux d’histoire vraiment uniques. Par exemple, sa maison d’enfance en Pennsylvanie s’est récemment vendue pour plus de 800 000 €. Selon TMZ, la maison avait un panier de basket sur le côté du garage et c’est là que Kobe s’entraînait chaque jour. Le vendeur de la maison a révélé que l’acheteur ne voulait pas payer de supplément juste pour le cerceau, donc à la place, le cerceau est maintenant vendu aux enchères via Sales By Helen. Il reste à voir à quel point ce cerceau se vend bien que, compte tenu de son histoire, certains experts pensent que cela pourrait aller pour un six chiffres lisses, ce qui serait certainement une grande partie du changement. Le marché de ce genre de souvenirs est monté en flèche, même par rapport à d’autres athlètes de renom comme LeBron James et Michael Jordan. Avec ce morceau d’histoire qui arrive dans le bloc d’enchères, dites-nous combien vous paieriez pour quelque chose comme ça, dans les commentaires ci-dessous. Stephen Dunn / Getty Images