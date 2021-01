Le nouveau Xperia Compact devrait concurrencer l’iPhone 12 mini

the t.racks DSP 4x4 Mini

the t.racks DSP 4x4 Mini, Boitier DSP compact 4 canaux, Entrées : 4x jack 6,3 mm symétriques, Sorties : 4x jack 6,3 mm symétriques, Programmation via USB, Alimentation par bloc secteur externe 12 V CC (plus à l'intérieur), Poids : 0,6 kg, Dimensions : 160 x 150 x 40 mm, Livré avec alimentation secteur et