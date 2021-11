Le nouveau tueur de Dead by Daylight est sûr de vous trouver en train de battre

Abonnez-vous à Push Square sur

Taquiné plus tôt dans le mois, Behaviour Interactive a maintenant dévoilé le dernier tueur de Dead by Daylight: The Artist. Peintre chilienne suivie d’un mystérieux meurtre de corbeaux, la surréaliste finit par être mutilée en raison de son travail révélant la corruption locale. Cependant, lorsqu’elle est enlevée par l’Entité, elle est transformée en un « vaisseau de vengeance » grotesque.

Elle sera accompagnée d’un compatriote sud-américain : le survivant Jonah Vasquez, un briseur de code de la CIA qui a suivi toute sa vie une série de chiffres, qui l’ont finalement conduit dans un cimetière chilien. Les deux nouveaux arrivants seront jouables dans le cadre de l’extension Portrait of a Murder ce mois-ci, avec une nouvelle carte, The Forsaken Boneyard, qui sera disponible pour tout le monde.

« Portrait of a Murder is Dead by Daylight revient à ses racines : une histoire et un univers originaux, se déroulant dans le mystère, la fantaisie sombre et la peur », a révélé le directeur créatif Dave Richard. « Les nouveaux personnages sont également uniques et diversifiés, ce qui fait partie de notre ADN et représente notre base de joueurs. » Le contenu coûtera 7,99 €.