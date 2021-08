Le nouveau tube de Zac Efron

Parler de Zac Efron c’est synonyme de réussite. Qu’il s’agisse d’un film, d’une série ou d’une photographie virale, l’acteur est toujours la star de tous les yeux. Après ses grands débuts dans Lycée Musical En 2006, son nom n’a cessé de parcourir le monde, recueillant ainsi des milliers de fans. A tel point que tout ce qu’il fait ou dit est célébré par des gens qui ont grandi avec ses films.

Zac Efron est l’une des figures les plus aimées. Photo : (Getty)



C’est pourquoi maintenant, sa prochaine série intitulée Dubaï présente est devenu l’un des plus attendus. Dans cette production, promue par le Département du tourisme et du marketing commercial du pays, Zac Efron travaillera aux côtés de Jessica Alba. Les comédiens, qui partageront l’écran pour la première fois, ont pour objectif de mettre en scène plusieurs histoires pour montrer la diversité des destinations qu’offre le pays.

Cependant, entre l’enregistrement et l’enregistrement, il semble qu’Efron et Alba aient eu une grande amitié. Et, la grande preuve en est la dernière vidéo qu’ils ont partagée sur les réseaux, où on les voit s’exhiber lors d’une danse TikTok. Avec un pantalon blanc et une chemise marron avec laquelle il respire l’élégance, Zac a fait ses débuts pour la première fois sur ce réseau social.

Et, comme prévu, cet audiovisuel est sur le point de dépasser les 15 millions de vues, un chiffre qu’il a atteint en quelques heures seulement. De même, Jessica a pris sur elle de préciser que sa co-star est la meilleure partenaire de danse car elle a appris la chorégraphie en moins de cinq minutes !

« Cette fois j’ai fait Zac Efron a fait un TikTok avec moi entre les réglages pendant le tournage Cette danse m’a pris au moins une heure à apprendre et Zac l’a fait en 2 minutes ! Ce n’est pas une blague! C’était aussi son premier TikTok » A écrit l’actrice. C’est pourquoi, à cette déclaration, les fans n’ont pu s’empêcher de se souvenir des talents de danseur d’Efron dans Lycée Musical, où il ressemblait à Troy Bolton.